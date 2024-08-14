Gıda Devi Pringles'ı Satın Alıyor: 29 Milyar Dolarlık Anlaşma Yapıldı

ABD merkezli gıda devi Mars, Pringles ve Pop-Tarts gibi popüler ürünlerin üreticisi Kellanova'yı 29 milyar doları aşan bir değerlemeyle satın almak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, 2024 yılının en büyük ticari hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.

CNBC’de yer alan habere göre, M&M’s, Snickers ve Skittles gibi ikonik markalarıyla bilinen Mars, Kellanova'nın her bir hissesi için 83,50 dolar ödemeyi planlıyor. Tamamı nakit olarak gerçekleşecek bu satın alma, yakın zamanda resmi olarak açıklanacak. Mars, aynı zamanda Kellanova'nın 6 milyar dolarlık net borcunu da üstlenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem