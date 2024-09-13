Gıda Devi İflasa Yenik Düştü: Sektörde Taşlar Yerinden Oynadı

PANDEMİ VE DAVALAR ETKİLEDİ

Red Bay Coffee’nin iflas sürecine sürüklenmesinde Kovid-19 pandemisinin ve açılan iki davanın maliyetlerinin önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Şirketin Ocak-Temmuz 2024 dönemindeki net zararı 850 bin doları aşarken, Konte yıllık 180.000 dolar maaş aldığını belirtti.

Oakland'ın Fruitvale semtinde merkezi bulunan Red Bay Coffee, San Francisco Ferry Building, Grand Lake ve Cow Hollow gibi semtlerde de kahve dükkanları işletiyor. Ayrıca kavrulmuş kahve çekirdekleri ve konserve kahve içeceklerinin perakende satışlarıyla toptan satışlar da şirketin gelir kaynakları arasında yer alıyor.

2014 yılında Keba Konte tarafından kurulan Red Bay Coffee, yerel kahve pazarında daha fazla temsil sağlamak amacıyla yola çıkmıştı.