Gıda Devi İflasa Yenik Düştü: Sektörde Taşlar Yerinden Oynadı
ABD'nin önde gelen kahve üreticilerinden Red Bay Coffee, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Ekonomim
San Francisco merkezli kahve üreticisi, mahkemeye yaptığı başvuruda işletmenin faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanıyan 11. Bölüm iflas koruma sürecine girdi.
İFLAS SÜRECİ
Kahve kültürüne yenilikçi dokunuşlar katan ve özellikle "yam latte" gibi farklı lezzetlerle adından söz ettiren Red Bay Coffee, mali sıkıntılarını çözmek amacıyla bu başvuruya yöneldi. Şirketin kurucusu ve CEO’su Keba Konte, işletmenin Bay Area’daki beş kahve dükkanı dahil faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini açıkladı. Konte’nin sunduğu iflas başvuru belgelerinde şirketin toplam 251.000 dolarlık varlığa karşılık 3,3 milyon doların üzerinde borcu olduğu belirtildi.
PANDEMİ VE DAVALAR ETKİLEDİ
Red Bay Coffee’nin iflas sürecine sürüklenmesinde Kovid-19 pandemisinin ve açılan iki davanın maliyetlerinin önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Şirketin Ocak-Temmuz 2024 dönemindeki net zararı 850 bin doları aşarken, Konte yıllık 180.000 dolar maaş aldığını belirtti.
Oakland'ın Fruitvale semtinde merkezi bulunan Red Bay Coffee, San Francisco Ferry Building, Grand Lake ve Cow Hollow gibi semtlerde de kahve dükkanları işletiyor. Ayrıca kavrulmuş kahve çekirdekleri ve konserve kahve içeceklerinin perakende satışlarıyla toptan satışlar da şirketin gelir kaynakları arasında yer alıyor.
2014 yılında Keba Konte tarafından kurulan Red Bay Coffee, yerel kahve pazarında daha fazla temsil sağlamak amacıyla yola çıkmıştı.