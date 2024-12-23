Gıda Devi Borsayı Salladı! Tam 30 Milyon Lotu Geri Altı
Tukaş Gıda (TUKAS), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) önemli bir duyuru yaparak pay geri alım işlemleriyle ilgili son gelişmeleri açıkladı. Şirket, 8 Ekim 2024 tarihinde başlattığı geri alım programı çerçevesinde toplamda 30 milyon 962 bin 761 lota ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen işlemde, TUKAS, pay başına 6,99 TL fiyatla toplam 1 milyon 962 bin 761 adet pay geri aldı. Bu işlemle birlikte şirketin sahip olduğu toplam TUKAS pay adedi 30 milyon 962 bin 761'e yükseldi.
Şirketin 8 Ekim 2024'te duyurduğu geri alım programı kapsamında:
Geri Alım Amacı: Son dönemde şirket hisselerindeki fiyat hareketlerinin finansal performansı doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.
Azami Pay Sayısı: 50 milyon lot (şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3,4'üne karşılık geliyor).
Ayrılan Bütçe: 400 milyon TL, şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanacak.
Süre: Geri alım programı 1 yıl boyunca uygulanacak ancak azami pay sayısına ulaşılması durumunda süre dolmadan sonlandırılabilecek.
TUKAS, pay geri alım işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"20 Aralık 2024 tarihinde 6,99 TL fiyattan 1 milyon 962 bin 761 adet pay geri alınmış ve bu işlemle birlikte toplam pay sayımız 30 milyon 962 bin 761 adete ulaşmıştır. Bu program, pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında yürütülmektedir."