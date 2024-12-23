Gıda Devi Borsayı Salladı! Tam 30 Milyon Lotu Geri Altı

TUKAS, pay geri alım işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"20 Aralık 2024 tarihinde 6,99 TL fiyattan 1 milyon 962 bin 761 adet pay geri alınmış ve bu işlemle birlikte toplam pay sayımız 30 milyon 962 bin 761 adete ulaşmıştır. Bu program, pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) kapsamında yürütülmektedir."