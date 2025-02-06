Getir'deki Krizde Yeni Gelişme! CEO Apar Topar Görevden Alınmıştı
Hızlı teslimat şirketi Getir’de bir süredir devam eden yönetim krizi sona erdi. Şirketin yönetim kurulu değişirken, geçtiğimiz hafta görevden alınan CEO Batuhan Gültakan yeniden göreve getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Getir'de yaşanan yönetim değişikliği kapsamında, GetirFinans CEO’su Yiğit Çağlayan, şirketin yeni yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Çağlayan, şirket çalışanlarına gönderdiği yazılı açıklamada, Batuhan Gültakan’ın CEO olarak görevine devam edeceğini duyurdu.
"EKİBİMLE GÜÇLÜ VE HEYECANLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ"
Görevine dönen Batuhan Gültakan, yaptığı açıklamada, "Artık işimize odaklanarak belirlediğimiz planları gerçekleştirmek için ekibimle birlikte güçlü ve heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"GETİR’İN STRATEJİK PLANLARINI DESTEKLEMEYE KARARLIYIZ"
Şirketin çoğunluk hissedarı Mubadala da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Getir’in 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan bütçeyi gerçekleştirmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaya kararlıyız. Yeni dönemde tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" mesajını verdi.
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