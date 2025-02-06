Getir'deki Krizde Yeni Gelişme! CEO Apar Topar Görevden Alınmıştı

"GETİR’İN STRATEJİK PLANLARINI DESTEKLEMEYE KARARLIYIZ"

Şirketin çoğunluk hissedarı Mubadala da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Getir’in 2025 stratejisini hayata geçirmesi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan bütçeyi gerçekleştirmesi için gerekli kaynaklara sahip olmasını sağlamaya kararlıyız. Yeni dönemde tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" mesajını verdi.