Getir, yaklaşık 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Hızlı teslimat şirketi Getir, globalde toplamda yaklaşık 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Getir, yaklaşık 2 bin 500 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Hızlı teslimat şirketi Getir, operasyonel küçülme kararı aldığını duyurarak, globalde toplamda yaklaşık 2 bin 500 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada Getir’in Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de faaliyetlerine devam edeceği duyuruldu.

Şirket bu yılın başlarında Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya pazarlarından çekilme kararı almıştı.

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