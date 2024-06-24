Getir bölünüyor, dağıtım Arap fonuna geçiyor

Getir’in, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Abu Dabi'nin Devlet Yatırım Fonu Mubadala'dan 250 milyon dolara kadar yeni sermaye yatırımı alacağı belirtildi.

Sky News haberine göre Getir, Abu Dabi’nin devlet yatırım fonu Mubadala’dan 250 milyon dolara kadar yeni sermaye enjeksiyonu alacak.

ŞİRKET BÖLÜNÜYOR

Kaynak belirtilmeyen haberde, Getir’in Türkiye gıda ve market dağıtım operasyonlarının çoğunluğu Mubadala’ya ait olacak şekilde iki şirkete bölüneceği belirtildi.

Habere göre 250 milyon dolarlık enjeksiyonun amacı, İngiltere ve Avrupa kolunun kapatılmasını kolaylaştırmak ve Türk gıda dağıtım işine yatırım yapmak.

Habere göre bölünme işine Getir'in mevcut yöneticisi Batuhan Gültakan liderlik edecek, şirketin kurucusu Nazım Salur'un ise aktif bir katılımı olmayacağı belirtildi. Bunun yerine Salur'un Getir Drive ve araç çağırma hizmetleri BiTaksi de dahil olmak üzere Getir'in diğer varlıklarını içeren diğer bağımsız işletmeyi yönetmesi öngörülüyor.