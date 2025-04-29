Geriye Dönük Maaş Ödemesi Yapılacak! Beklenen Haber Geldi
Ankara Keçiören Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarının maaşlarında önemli bir artış yapıldı. Yeni sözleşmeyle birlikte belediyede görev yapan işçilerin maaşlarına meslek gruplarına ve norm kadro sistemine göre ortalama yüzde 40 oranında zam yapıldı.
Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mesut Özarslan tarafından duyurulan zam kararıyla birlikte işçilere Ocak ayından bu yana oluşan maaş farkları da ödenecek. Böylece çalışanlar 4 aylık geriye dönük maaş farklarını toplu olarak alacak.
MAAŞLARDA BÜYÜK ARTIŞ: EN DÜŞÜK MAAŞ 36 BİN LİRAYI AŞTI
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye binasında düzenlenen toplantıda sözleşmenin detaylarını personelle paylaştı. Özarslan, “Masa başında görev yapan çalışanlarımız 36 bin 145 lira maaş alacak. En yüksek maaş ise 52 bin 742 liraya ulaştı. Bu rakamlar ortalama yüzde 40’lık bir artışa tekabül ediyor. Geçmiş dönemde 29 bin 285 lira olan ortalama maaş, yapılan bu düzenlemeyle birlikte 41 bin liraya yükseldi” dedi.
İŞ KOLLARINA GÖRE ZAM ORANLARI BELİRLENDİ
Zam oranlarının tüm çalışanlara eşit yansımadığını, her meslek grubunun ihtiyaçları ve maaş seviyeleri dikkate alınarak adil bir dağılım yapıldığını belirten Özarslan, bazı iş kollarında yapılan zam oranlarını da paylaştı. Temizlik işleri personeline yüzde 52,04, parklarda ve bahçelerde görev yapan güvenlik ve bekçilere yüzde 43, atölyelerde çalışan kalifiye ustalara yüzde 63 oranında zam yapıldı. Ayrıca fayans ve kalebodur ustalarına yüzde 55, sokak süpürgecilerine yüzde 57 oranında zam uygulanırken, toplu ulaşım araçlarında görevli otobüs şoförlerine yüzde 46,74 oranında artış sağlandı. Cenaze hizmetlerinde çalışan personele ise yüzde 47 oranında zam yapıldı.
“HİZMETTE ADALET, EMEKTE HAKKANİYET” VURGUSU
Başkan Özarslan, yapılan düzenlemelerin belediyede görev yapan her bir çalışanın emeğini gözeterek hazırlandığını vurgulayarak, “Belediyemizin farklı birimlerinde gece gündüz çalışan arkadaşlarımızın hak ettikleri maaşları almalarını istiyoruz. Bütçemizi zorlayarak da olsa bu artışları hayata geçirdik. Çünkü inancımız, hizmette adaletin, emekte hakkaniyetin esas olduğudur. Tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Yeni düzenlemeyle birlikte belediye çalışanlarının ekonomik olarak rahatlaması ve motivasyonlarının artması hedeflenirken, Keçiören Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde personel haklarına yönelik attığı bu adım kamuoyunda da takdir topladı.