Geriye Dönük Maaş Ödemesi Yapılacak! Beklenen Haber Geldi

MAAŞLARDA BÜYÜK ARTIŞ: EN DÜŞÜK MAAŞ 36 BİN LİRAYI AŞTI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, belediye binasında düzenlenen toplantıda sözleşmenin detaylarını personelle paylaştı. Özarslan, “Masa başında görev yapan çalışanlarımız 36 bin 145 lira maaş alacak. En yüksek maaş ise 52 bin 742 liraya ulaştı. Bu rakamlar ortalama yüzde 40’lık bir artışa tekabül ediyor. Geçmiş dönemde 29 bin 285 lira olan ortalama maaş, yapılan bu düzenlemeyle birlikte 41 bin liraya yükseldi” dedi.