Geri Sayım Başladı: Altın Fiyatları Uçuşa Geçti

Yatırımcılar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Fed toplantılarına odaklanmış durumda. Piyasalar, Fed’in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair artan bir beklenti içinde.

Fed’in faiz indirimi ihtimali, ons altının geçen hafta rekor kırmasına neden oldu. Eğer Fed 50 baz puanlık bir indirim yaparsa, yıl sonuna kadar ons altının 2,700 dolar seviyesini test edebileceği konuşuluyor. Diğer tarafta, Fitch Ratings’in not artırmasına rağmen Borsa İstanbul (BİST 100) endeksi 10,000 puan barajını aşmakta zorlanıyor. Geçen hafta da borsa yatırımcılarına umut veremedi; hem ekonomik durgunluk hem de düşük getiriler endeksin yükselişini sınırladı. Halka arzlara olan talebin de azalması bu durumu destekliyor. Haftalık verilerde, BİST 100 endeksi yüzde 0.88 değer kaybıyla 9,685 puandan kapanırken, gram altın yüzde 2.29 artarak 2,812 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 0.89’luk artışla 18,507 TL’ye, çeyrek altın ise 4,650 TL’ye çıktı.

GÖZLER FED KARARINA ODAKLANDI

Bu hafta, küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz indirimi kararına çevrildi. Fed’in 50 baz puanlık bir indirim yapacağına yönelik beklentiler yüzde 50 ihtimalle fiyatlanıyor. ABD’de açıklanan veriler faiz indirimine yönelik sinyaller verirken, bu durum piyasalarda risk iştahını artırdı. Ancak, faiz indiriminin büyüklüğüne dair belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle resesyon endişeleri, Fed’in kararına ilişkin belirsizlikler arasında önemli bir yer tutuyor. ABD’de açıklanacak sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik verileri bu hafta yakından takip edilecek.