Geri Sayım Başladı: Altın Fiyatları Uçuşa Geçti
Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle birlikte yükselişini sürdürerek yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor.
Kaynak: AA
Yatırımcılar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Fed toplantılarına odaklanmış durumda. Piyasalar, Fed’in 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağına dair artan bir beklenti içinde.
Fed’in faiz indirimi ihtimali, ons altının geçen hafta rekor kırmasına neden oldu. Eğer Fed 50 baz puanlık bir indirim yaparsa, yıl sonuna kadar ons altının 2,700 dolar seviyesini test edebileceği konuşuluyor. Diğer tarafta, Fitch Ratings’in not artırmasına rağmen Borsa İstanbul (BİST 100) endeksi 10,000 puan barajını aşmakta zorlanıyor. Geçen hafta da borsa yatırımcılarına umut veremedi; hem ekonomik durgunluk hem de düşük getiriler endeksin yükselişini sınırladı. Halka arzlara olan talebin de azalması bu durumu destekliyor. Haftalık verilerde, BİST 100 endeksi yüzde 0.88 değer kaybıyla 9,685 puandan kapanırken, gram altın yüzde 2.29 artarak 2,812 TL’ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 0.89’luk artışla 18,507 TL’ye, çeyrek altın ise 4,650 TL’ye çıktı.
GÖZLER FED KARARINA ODAKLANDI
Bu hafta, küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz indirimi kararına çevrildi. Fed’in 50 baz puanlık bir indirim yapacağına yönelik beklentiler yüzde 50 ihtimalle fiyatlanıyor. ABD’de açıklanan veriler faiz indirimine yönelik sinyaller verirken, bu durum piyasalarda risk iştahını artırdı. Ancak, faiz indiriminin büyüklüğüne dair belirsizliklerin devam etmesi, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle resesyon endişeleri, Fed’in kararına ilişkin belirsizlikler arasında önemli bir yer tutuyor. ABD’de açıklanacak sanayi üretimi, perakende satışlar ve işsizlik verileri bu hafta yakından takip edilecek.
AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Avrupa’da, Euro Bölgesi dış ticaret dengesi ve Almanya’da ZEW endeksleri bu haftanın önemli verileri arasında. Aynı zamanda, İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizi kararı da yakından izlenecek. Asya’da ise Japonya Merkez Bankası’nın alacağı faiz kararı piyasaların odak noktasında olacak.
Yurt içinde ise gözler TCMB’nin perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararında olacak. Bunun yanı sıra konut satışları, bütçe dengesi ve tüketici güven endeksi de piyasalarda takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
Altın, borsa ve küresel piyasalar bu hafta Fed'in faiz kararlarına ve ekonomik verilere odaklanmış durumda. Özellikle altın, yatırımcılar için önemli bir güvenli liman olmaya devam ediyor.
PİYASALARDA GÜN SONU SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 108,03 puan düşüşle 9.577,46 puandan tamamladı. Güne 9.686,89 puan seviyesinde başlayan endeks, gün içinde en yüksek 9.720,23 puanı görse de, kapanışa doğru yüzde 1,12’lik bir gerileme yaşadı.
Sektörel bazda bakıldığında, sanayi endeksi yüzde 0,47, mali endeks yüzde 0,87, hizmetler endeksi yüzde 1,22 ve teknoloji endeksi yüzde 0,96 oranında değer kaybetti. BIST 30 endeksi de yüzde 1,20 düşüşle 10.531,94 puandan günü kapattı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i değer kazanırken, 72’si geriledi. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C) ve Koza Altın İşletmeleri yer aldı.
Altın piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.35 itibarıyla 2.581 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin TL'ye yükseldi. Gün içinde en düşük 2 milyon 840 bin, en yüksek ise 2 milyon 851 bin 500 TL seviyeleri görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 33,8658 lira, satışta 34,0015 lira olarak açıkladı. Avro/dolar paritesi 1,1120 seviyesindeyken, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 140,80 düzeylerinde işlem görüyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6’lık artışla 72,2 dolardan işlem görüyor.
Kıymetli madenler piyasasında, altın işlemlerinin hacmi 736 milyon 532 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, toplam işlem miktarı 261,68 kilogram oldu. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 1 milyar 76 milyon TL’ye ulaştı.
Günün en çok işlem yapan kurumları arasında Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler ilk sıralarda yer aldı.