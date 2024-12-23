Geri Dönüşüm Atağı: 10 Yılda Yüzde 60 Hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2035 yılında geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Geri Dönüşüm Atağı: 10 Yılda Yüzde 60 Hedefi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 yılda 7 kıtaya yayılan "Sıfır Atık" ile atıkların dönüştürülmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ortak evimiz dünyamızın geleceği için daha temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre anlayışıyla, 2035 yılında geri dönüşüm oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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