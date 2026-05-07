Gençleri İşe Alana Maaş ve Prim Desteği: Yeni Sistem Yolda! Kimler Faydalanabilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile AK Parti’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni istihdam modeli için geri sayım başladı. “Genç İstihdam Hamlesi” adı verilen proje kapsamında, 18-25 yaş arası işsiz gençlerin çalışma hayatına dahil edilmesi hedefleniyor.

Uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin, AK Parti’nin genç milletvekillerinin saha araştırmaları doğrultusunda şekillendirildiği öğrenildi. Kanun teklifinin Mayıs ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

DEVLET MAAŞ VE PRİM DESTEĞİ SAĞLAYACAK

Hazırlanan taslak düzenlemeye göre, İŞKUR’a kayıtlı gençlerin özel sektörde işe alınması halinde işverenlere önemli destekler verilecek. Planlanan model kapsamında devletin, işe başlayan gençlerin belirli süre maaşlarını karşılaması ve sigorta prim desteği sunması öngörülüyor.

İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden sağlanacak desteklerin süresinin modele göre değişebileceği belirtilirken, genç çalışanların maaşlarının 6 aya kadar devlet tarafından ödenmesi, sigorta primlerinin ise 18 ay boyunca karşılanması gündemde bulunuyor.

HEDEF 5 MİLYON GENCE ULAŞMAK

Projeyle birlikte “Ne eğitimde ne istihdamda” olarak tanımlanan ve kamuoyunda “ev gençleri” olarak bilinen yaklaşık 5 milyon gencin iş hayatına kazandırılması amaçlanıyor. Düzenleme ile gençlerin erken yaşta çalışma hayatına dahil edilmesi, kayıtlı istihdamın artırılması ve kalıcı iş imkanlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

DESTEKTEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Taslak düzenlemede destekten yararlanabilmek için bazı şartlar da yer aldı. Buna göre destek programına dahil olacak gençlerin;

İŞKUR’a kayıtlı olması,

18 yaşını doldurmuş ancak 25 yaşını geçmemiş olması,

Uzun vadeli sigorta kollarında 90 günden fazla sigortalı çalışmasının bulunmaması,

Yükseköğretim öğrencisi olmaması gerekiyor.

Öte yandan yabancı uyruklular ile yurt dışında çalışan kişilerin destek kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.

DESTEK İMALAT SEKTÖRÜNE VERİLECEK

Hazırlanan modele göre maaş ve prim desteğinin, özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör iş yerleri için uygulanması planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde genç işsizliğinin azaltılması ve üretim sektöründe istihdamın artırılması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi