Gençleri En Mutlu Olan Ülkeler Belli Oldu: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı

Gallup, Oxford Wellbeing Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu, gençlerin en mutlu olduğu ülkeleri ortaya koydu. 30 yaş altı kişilerin yaşam memnuniyetine dayalı verilerin analiz edildiği raporda, son üç yılın ortalaması alındı.