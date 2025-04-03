Gençleri En Mutlu Olan Ülkeler Belli Oldu: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı
Gençleri en mutlu olan ülkeler listesi paylaşıldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?
Kaynak: Haber Merkezi
Gallup, Oxford Wellbeing Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu, gençlerin en mutlu olduğu ülkeleri ortaya koydu. 30 yaş altı kişilerin yaşam memnuniyetine dayalı verilerin analiz edildiği raporda, son üç yılın ortalaması alındı.
TÜRKİYE İLK 20’YE GİREMEDİ
Türkiye, listede ilk 20’ye giremezken, gençlerin en mutlu olduğu 10 ülke şu şekilde sıralandı:
GENÇLERİ EN MUTLU OLAN 10 ÜLKE LİSTELENDİ
10 Çekya
9 Hollanda
8 Romanya
7️ Finlandiya
6️ Lüksemburg
5️ Danimarka
4️ İzlanda
3️ Sırbistan
2️ İsrail (Anket, 7 Ekim olaylarından sonra ancak çatışmaların şiddetlenmesinden önce gerçekleştirildi. 2023’te İsrail’de genel yaşam memnuniyeti 0,9 puan düştü.)
1 Litvanya
Rapora göre, Baltık ülkelerinden Litvanya, gençler arasında en yüksek mutluluk oranına sahip ülke oldu.