Gençleri En Mutlu Olan Ülkeler Belli Oldu: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı

Gençleri en mutlu olan ülkeler listesi paylaşıldı. Peki Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

Kaynak: Haber Merkezi

Genç Ülke puanı Türkiye
Gençleri En Mutlu Olan Ülkeler Belli Oldu: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim: 1

Gallup, Oxford Wellbeing Araştırma Merkezi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı tarafından hazırlanan 2024 Dünya Mutluluk Raporu, gençlerin en mutlu olduğu ülkeleri ortaya koydu. 30 yaş altı kişilerin yaşam memnuniyetine dayalı verilerin analiz edildiği raporda, son üç yılın ortalaması alındı.

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Gençleri En Mutlu Olan Ülkeler Belli Oldu: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim: 2

TÜRKİYE İLK 20’YE GİREMEDİ

Türkiye, listede ilk 20’ye giremezken, gençlerin en mutlu olduğu 10 ülke şu şekilde sıralandı:

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Gençleri En Mutlu Olan Ülkeler Belli Oldu: Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada Yer Aldı - Resim: 3

GENÇLERİ EN MUTLU OLAN 10 ÜLKE LİSTELENDİ

10 Çekya

9 Hollanda

8 Romanya

7️ Finlandiya

6️ Lüksemburg

5️ Danimarka

4️ İzlanda

3️ Sırbistan

2️ İsrail (Anket, 7 Ekim olaylarından sonra ancak çatışmaların şiddetlenmesinden önce gerçekleştirildi. 2023’te İsrail’de genel yaşam memnuniyeti 0,9 puan düştü.)

1 Litvanya

Rapora göre, Baltık ülkelerinden Litvanya, gençler arasında en yüksek mutluluk oranına sahip ülke oldu.

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