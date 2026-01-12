Gençlere Altın Fırsat: Haftada 3 Gün Çalış, Devletten Maaş Al! Tüm Detaylar Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı ile genç istihdamına yönelik kapsamlı bir destek paketi devreye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Genç İstihdam Hamlesi’nin temelini oluşturan program kapsamında, üç yılda 9 bakanlığın 2026 bütçesine denk, yaklaşık 445 milyar liralık kaynak gençler için kullanılacak.

İŞKUR tarafından 37 başlık altında yürütülecek projelerle, gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanması ve sahip oldukları becerilerin iş gücü piyasasıyla uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. 2025 yılında genç ve kadın istihdamı için 30,2 milyar lira harcanırken, bu yıl yeni projelerle birlikte toplam harcamanın 128,7 milyar liraya ulaşması bekleniyor. 2026-2028 döneminde ise genç istihdamı için dev bir bütçe ayrılacak.

YARI ZAMANLI KAMU İSTİHDAMI

Ev genci olarak tanımlanan ve ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençler için NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) uygulanacak. Kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülecek programda, gençler haftada en fazla 3 gün sigortalı olarak çalışabilecek. Günlük 1.375 TL harçlık verilecek uygulama kapsamında her yıl 150 bin, üç yılda ise toplam 450 bin gencin istihdama kazandırılması planlanıyor.

İLK İŞTE DEVLET DESTEĞİ

Programın bir diğer ayağında, 18-25 yaş arasındaki gençlerin ilk işlerine girişinde maaş ve sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak. İlk altı ay boyunca net asgari ücret tutarındaki ödeme ve primler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılacak. Bu sayede genç işsizliğinin düşürülmesi ve ilk iş deneyiminin kalıcı istihdama dönüşmesi hedefleniyor. Üç yılda toplam 750 bin gencin bu destekten yararlanması öngörülüyor.

KURA İLE SEÇİLECEKLER, ÜCRETLER BELLİ

Sabah yazarı Önder Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, öğrencilerin kamu kurumlarında haftada üç güne kadar çalışabileceği programda aylık gelir 6 bin 875 TL ile 19 bin 250 TL arasında değişecek. Gençler 30 farklı alanda görevlendirilecek, tehlikeli işler ve temizlik hizmetleri kapsam dışında tutulacak. Başvurular arasından noter huzurunda kura çekimi yapılacak. İlk aşamada 150 bin gencin dâhil edileceği programla üç yıl içinde 1 milyon öğrenciye ulaşılması ve bu kapsamda yaklaşık 95,8 milyar liralık kaynak kullanılması planlanıyor.

Kaynak: Sabah