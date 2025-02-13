Gelirinizi Artırmanın 3 Etkili Yolu: Paranız İkiye Katlanacak

2. GELİRİNİZİ SADECE İŞVERENİNİZE BIRAKMAYIN

Birçok çalışan, maaş artışı beklentisiyle işverenlerine güvense de, ekonomik dalgalanmalar nedeniyle bu artışlar çoğu zaman yeterli olmuyor. Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde, maaş artışları bile alım gücünde kayıplara yol açabiliyor. Ancak girişimciler ve serbest çalışanlar, kazançlarını belirleme konusunda daha fazla kontrole sahip. Saatlik ücret yerine, sağladıkları değere dayalı fiyatlandırma yaparak gelirlerini artırabilirler. Bu strateji, başkalarının belirlediği sınırlar yerine, kendi ekonomik hedeflerine göre kazanç elde etmeyi mümkün kılıyor. Pazarlama uzmanı Seth Godin’in de dediği gibi, “Çıtayı siz yükseltebilir veya başkalarının yükseltmesini bekleyebilirsiniz, ancak her durumda çıta yükselir.”