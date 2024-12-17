Gelinlik Denilince Akla İlk Gelen Dünyaca Ünlü Marka Resmen Satıldı!
Dünyaca ünlü gelinlik ve gece kıyafetleri markası Vera Wang, özel sermaye destekli New York merkezli marka yönetim firması WHP Global tarafından satın alındı. Yıllık yaklaşık 800 milyon dolar ciroya sahip markanın yaratıcısı Vera Wang, satışın ardından şirketin baş kreatif direktörü olarak görevine devam edecek ve aynı zamanda WHP'nin hissedarı olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
WHP Global, bünyesinde moda dünyasının önemli markalarını barındırıyor. Şirketin portföyünde Rag & Bone, G-Star, Isaac Mizrahi, Anne Klein, Joe's Jeans gibi isimlerin yanı sıra çocuk perakendecisi Toys R Us ve alışveriş merkezi zinciri Express bulunuyor. 2019 yılında kurulan şirketin portföyündeki markaların yıllık toplam satış hacmi ise 7 milyar doları aşıyor.
VERA WANG'DEN VİZYON MESAJI
WHP Global CEO'su Yehuda Shmidman, “Vera Wang ile ortak olmaktan büyük onur duyuyoruz. Markanın olağanüstü mirasını, yeni iş fırsatlarıyla dünya genelinde daha da ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi.
Vera Wang, WHP Global ile gerçekleştirdiği ortaklığı, “geleceğe yönelik vizyonuyla mükemmel bir uyum” olarak tanımladı. Wang, “Bu ortaklık sayesinde yeni kategorilere ve pazarlara açılmayı hedeflerken, Vera Wang markasının zamansız zarafet ve özgün stil mirasına bağlı kalacağız” ifadelerini kullandı.
Vogue’a konuşan Wang, duygusal bir yıl geçirdiğini belirterek şunları söyledi:
“Benim için oldukça önemli bir yıl oldu. 75. doğum günümü kutladım, markamın 35. yılı ve moda sektöründeki 55. yılımı geride bıraktım. Bu ortaklık benim için hem yenilikçi hem de heyecan verici bir adım.”
VERA WANG'IN MODA YOLCULUĞU
Çin asıllı bir ailenin çocuğu olarak New York’ta dünyaya gelen Vera Wang, ilk yıllarında artistik patinajla ilgilendi ve 1968 Amerika Artistik Patinaj Şampiyonası'nda yarıştı. Moda kariyerine ise Vogue dergisinde editör olarak başladı. 17 yıl Vogue’da çalıştıktan sonra Ralph Lauren'e geçti.
40 yaşında moda sektöründe kendi yolunu çizmeye karar veren Wang, 1990 yılında kendi markasını kurdu. İlk olarak The Carlyle Oteli'nde açtığı gelinlik salonuyla adını duyurdu. Daha sonra hazır giyim, mücevher, parfüm, ayakkabı ve ev dekorasyonu gibi pek çok kategoride koleksiyonlar sunarak markasını büyüttü.
ÜNLÜ İSİMLERİN TERCİHİ
Vera Wang, gelinlik ve gece kıyafetleri tasarımlarıyla dünyanın en ünlü isimlerinin favorisi oldu. Chelsea Clinton, Ivanka Trump, Victoria Beckham, Ariana Grande, Avril Lavigne gibi yıldızların yanı sıra Michelle Obama da Wang tasarımı gece kıyafetleriyle boy gösterdi. Beyoncé, Jennifer Lopez ve Uma Thurman gibi isimler de ünlü modacının müşterileri arasında yer aldı.
YENİ DÖNEMDE HEDEFLER
Vera Wang ve WHP Global iş birliğiyle markanın yeni pazarlara açılması ve farklı kategorilerde genişlemesi hedefleniyor. İlerleyen süreçte bu ortaklığın moda dünyasında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.