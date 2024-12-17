Gelinlik Denilince Akla İlk Gelen Dünyaca Ünlü Marka Resmen Satıldı!

Vogue’a konuşan Wang, duygusal bir yıl geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Benim için oldukça önemli bir yıl oldu. 75. doğum günümü kutladım, markamın 35. yılı ve moda sektöründeki 55. yılımı geride bıraktım. Bu ortaklık benim için hem yenilikçi hem de heyecan verici bir adım.”

VERA WANG'IN MODA YOLCULUĞU

Çin asıllı bir ailenin çocuğu olarak New York’ta dünyaya gelen Vera Wang, ilk yıllarında artistik patinajla ilgilendi ve 1968 Amerika Artistik Patinaj Şampiyonası'nda yarıştı. Moda kariyerine ise Vogue dergisinde editör olarak başladı. 17 yıl Vogue’da çalıştıktan sonra Ralph Lauren'e geçti.

40 yaşında moda sektöründe kendi yolunu çizmeye karar veren Wang, 1990 yılında kendi markasını kurdu. İlk olarak The Carlyle Oteli'nde açtığı gelinlik salonuyla adını duyurdu. Daha sonra hazır giyim, mücevher, parfüm, ayakkabı ve ev dekorasyonu gibi pek çok kategoride koleksiyonlar sunarak markasını büyüttü.