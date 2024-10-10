Geçinemeyen Emekliye Bir Darbe Daha: Emekli Aylığınız Kesilebilir

Emekli çalışanların sigorta prim kodu hatalı yatırıldığında, maaşları kesilebiliyor. Peki, bu tür bir mağduriyeti yaşayanlar ne yapmalı? Yanlış kod mağduriyetiyle karşılaşmamak için alınması gereken önlemler neler?

Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon 154 bin kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alıyor. Bu emeklilerin bir kısmı sigortalı olarak çalışmaya devam ederken, bazıları kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor ya da tamamen iş hayatından çekiliyor. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir detay bulunuyor, o da; SGK’ya bildirilen prim kodu.