Geçinemeyen Emekliye Bir Darbe Daha: Emekli Aylığınız Kesilebilir
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, yanlış prim kodu nedeniyle maaş kesintisi riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.
Kaynak: Yeni Şafak
Emekli çalışanların sigorta prim kodu hatalı yatırıldığında, maaşları kesilebiliyor. Peki, bu tür bir mağduriyeti yaşayanlar ne yapmalı? Yanlış kod mağduriyetiyle karşılaşmamak için alınması gereken önlemler neler?
Türkiye genelinde yaklaşık 16 milyon 154 bin kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli maaşı alıyor. Bu emeklilerin bir kısmı sigortalı olarak çalışmaya devam ederken, bazıları kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor ya da tamamen iş hayatından çekiliyor. Ancak emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin dikkat etmesi gereken önemli bir detay bulunuyor, o da; SGK’ya bildirilen prim kodu.
DOĞRU PRİM KODU NEDİR?
Emeklilik sonrası sigortalı olarak çalışmaya başlayanların sigorta başvuruları yapılırken, işverenin iki farklı kod kullanma seçeneği bulunuyor. Bu kodlardan "02" numaralı Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) emekli çalışanlar için doğru olan kod. Eğer işveren, yanlışlıkla "01" numaralı Tüm Sigorta Kolları üzerinden bir kayıt gerçekleştirirse, bu hata maaşın kesilmesine neden olabiliyor.
MAAŞI KESİLENLER NE YAPMALI?
SGK uzmanı Emin Yılmaz, işverenin yanlış prim kodu kullanması halinde emekli çalışanların karşılaşabileceği sorunlar hakkında uyarılarda bulundu. Yılmaz, "İşveren, çalışan emeklinin primlerini yanlış kodla yatırırsa, bu hata maaş kesintisine yol açabilir. Bu durumda hemen işverenle iletişime geçip hatalı girişin düzeltilmesini talep edin" dedi.
Ayrıca, işveren gerekli düzeltmeyi yaptıktan sonra durumu bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne bildirmeniz gerektiğini vurgulayan Yılmaz, emekli maaşının kesilmeden ödenmesi için bir dilekçe ile başvuru yapmanız gerektiğini belirtti. "Bu adımların ardından, ödenmemiş emekli maaşınız yaklaşık 20-25 gün içerisinde size geri ödenecektir" dedi.
PRİM ORANLARI DEĞİŞİYOR
Yılmaz, emekli çalışanlar için Sosyal Güvenlik Destek Primi kapsamında yüzde 32 oranında prim kesildiğini, Tüm Sigorta Kolları'nda ise bu oranın yüzde 37,5 olduğunu, Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle bu oranlara yüzde 0,25’lik bir ekleme yapılacağını da sözlerine ekledi.