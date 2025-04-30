Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu
Borsa İstanbul’da 21-25 Nisan tarihleri arasında en yüksek tutarda hisse geri alımı gerçekleştiren şirketler açıklandı. Piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla şirketlerin yaptığı bu işlemler, yatırımcıların dikkatini çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta boyunca Borsa İstanbul’da toplam 33 şirket tarafından 71 adet hisse geri alım işlemi gerçekleştirildi. Geri alım hamleleri, şirketlerin hisse değerini desteklemek ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla uygulandı.
İLK 10 ŞİRKET VE GERİ ALIM TUTARLARI AÇIKLANDI
Söz konusu dönemde toplam tutarlara göre en fazla hisse geri alımı yapan ilk 10 şirket ve gerçekleştirdikleri işlem büyüklükleri şu şekilde sıralandı:
10. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
18,29 milyon TL
9. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
20,05 milyon TL
8. Grainturk Holding A.Ş. (GRTHO)
20,58 milyon TL
7. Türkiye Halk Bankası (HALKB)
21,37 milyon TL
6. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO)
29,82 milyon TL
5. Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ)
60,52 milyon TL
4. Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. (KUYAS)
68,87 milyon TL
3. Türkiye Vakıflar Bankası TAO (VAKBN)
139,75 milyon TL
2. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
253,26 milyon TL
1. Alarko Holding A.Ş. (ALARK)
279,87 milyon TL
Geri alım işlemleri, şirketlerin piyasadaki hisse performanslarını ve yatırımcı güvenini artırmaya yönelik stratejiler arasında önemli bir yer tutmaya devam ediyor.