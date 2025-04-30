Geçen Hafta Borsada En Fazla Hisse Geri Alımı Yapan 10 Şirket Belli Oldu

İLK 10 ŞİRKET VE GERİ ALIM TUTARLARI AÇIKLANDI

Söz konusu dönemde toplam tutarlara göre en fazla hisse geri alımı yapan ilk 10 şirket ve gerçekleştirdikleri işlem büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

10. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

18,29 milyon TL

9. Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

20,05 milyon TL