Gece Yarısı Sessiz Zam! Akaryakıt Tabelası Değişti

Araç sahiplerine kötü haber geldi. Akaryakıt fiyatlarında zam dalgası devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine yapılan artışın ardından, 31 Ekim 2025 itibarıyla fiyatlar yeniden güncellendi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarifeler gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

İSTANBUL’DA 53 LİRAYI, ANKARA’DA 54 LİRAYI AŞTI

Yeni zamla birlikte İstanbul’da benzinin litre fiyatı 53 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 54 TL’nin üzerine çıktı. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise şimdilik bir değişiklik yapılmadı.

ZAMLAR DEVAM EDER Mİ?

Uzmanlara göre, brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve dolar kurundaki yükseliş trendi, önümüzdeki günlerde yeni zam ihtimalini artırıyor. Akaryakıt fiyatları döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki hareketliliğe bağlı olarak değişmeye devam edecek.

İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.49 TL

Motorin: 55.47 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.32 TL

Motorin: 55.33 TL

LPG: 27.08 TL

ANKARA

Benzin: 54.35 TL

Motorin: 56.50 TL

LPG: 27.60 TL

İZMİR

Benzin: 54.69 TL

Motorin: 56.82 TL

LPG: 27.53 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Akaryakıt
