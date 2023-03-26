Gazi aylıları asgari ücret düzeyine çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Aylık farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz" açıklamasında bulundu.

Gazi aylıları asgari ücret düzeyine çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi aylıklarının yükseltileceğini duyurdu.  

Twitter'dan açıklama yapan Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türk-İş verilerine göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı, 9 bin 425 TL oldu. Bu tutar artan enflasyonla birlikte yükselmeyi sürdürüyor.

Asgari ücret tutarı ise Ocak 2023'ten beri net 8 bin 506 TL. 

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