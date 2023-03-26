Gazi aylıları asgari ücret düzeyine çekildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, gazi aylıklarının yükseltileceğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bilgin, "Meclise sunduğumuz çalışmayla; gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türk-İş verilerine göre, şubat ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı, 9 bin 425 TL oldu. Bu tutar artan enflasyonla birlikte yükselmeyi sürdürüyor.

Asgari ücret tutarı ise Ocak 2023'ten beri net 8 bin 506 TL.