Gayrimenkulde Haziran Dopingi: Konut ve İş Yeri Satışlarında Büyük Sıçrama

TÜİK, haziran ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıkladı. Yıllık bazda konut satışları yüzde 15,8, iş yeri satışları ise yüzde 19,2 artarak piyasada güçlü bir canlanmaya işaret etti. Her iki sektörde de ipotekli (kredili) satışlardaki dev artış dikkat çekti.

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Gayrimenkulde Haziran Dopingi: Konut ve İş Yeri Satışlarında Büyük Sıçrama
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Türkiye genelinde gayrimenkul sektörü haziran ayını hareketli geçirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 129 bin 979’a ulaştı. Benzer bir ivme ticari gayrimenkulde de görüldü, satılan iş yeri sayısı yıllık yüzde 19,2 artışla 16 bin 565 olarak kayıtlara geçti.

İLK EL SATIŞLARINDA DİKKAT ÇEKEN İVME

Hem konut hem de iş yeri piyasasında sıfır (ilk el) mülklere olan talep öne çıktı. İlk el konut satışları yüzde 23,1 artışla 43 bin 406 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 12,5 artarak 86 bin 573'e yükseldi. İlk el iş yeri satışları yüzde 30,8 gibi rekor bir büyüme ile 5 bin 126’ya ulaştı. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 14,6 artışla 11 bin 439 oldu.

KREDİLİ SATIŞLAR PATLAMA YAPTI

Haziran ayı verilerinin en çarpıcı noktası, ipotekli satışlardaki yükseliş oldu. Konut sektöründe ipotekli satışlar yıllık yüzde 72,1 artarak 25 bin 993’e tırmandı. İş yeri sektöründe ise kredili alımlar yüzde 86,7 gibi muazzam bir artış göstererek 745 olarak hesaplandı.

YABANCI YATIRIMCIDA RUSYA LİDER

Yabancılara yapılan konut satışları haziranda yıllık bazda yüzde 20,1 artışla 2 bin 15 oldu. Yabancıların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,6 olarak belirlenirken, Türkiye'den en fazla konut alan mülk sahipleri sırasıyla Rusya (381), Ukrayna (170) ve İran (170) vatandaşları oldu.

6 AYLIK BİLANÇO

Haziran ayındaki güçlü toparlanmaya rağmen, 2026'nın ilk yarısını kapsayan Ocak-Haziran döneminde genel bir daralma gözlendi.

Toplam konut satışları, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 699 bin 516'ya geriledi. Toplam iş yeri satışları da ilk yarıda yüzde 5,3 azalışla 85 bin 528 olarak hesaplandı. Yabancılara yapılan konut satışları ise ilk 6 ayda yüzde 9,2 düşerek 9 bin 83’e indi.

Kaynak: AA

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