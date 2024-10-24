Gayrimenkul Uzmanından Kritik Uyarı: Konut Alım-Satımında Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Kritik Detaya Dikkat
Gayrimenkul uzmanları, kat irtifakı ile kat mülkiyeti arasındaki farkın çoğu kişi tarafından gözden kaçırıldığını vurguluyor. Uzmanlar, tapuda kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki ince çizgi konusunda konut alacakları uyardı.
Kaynak: DHA
Kat irtifakı, henüz inşaat aşamasında olan bir projenin arsa üzerindeki paylarının belirlenmesini sağlarken, kat mülkiyeti ise inşaatı tamamlanan bir yapının yasal olarak kullanıma hazır olduğunu gösteriyor.
Uzmanlara göre, kat irtifakı tapusu, projenin onaylanmasıyla hak sahiplerine geçici olarak verilen ve arsa payını gösteren bir belge niteliğinde. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış bir binanın, tüm yasal düzenlemelere uygun olarak inşa edildiğini kanıtlayan tapu çeşidi olarak öne çıkıyor.
KAT İRTİFAKINDA TAPU ARSA OLARAK GEÇİYOR
Kat irtifakı aşamasında mülk sahiplerinin tapu cinsi "arsa" olarak belirtiliyor. Bu süreçte maliklere, proje tamamlandığında sahip olacakları alan üzerinden hak tanınıyor. Kat mülkiyetine geçildiğinde ise tapu "bina" olarak güncelleniyor ve mülkün tamamlanmış bir yapı olduğu resmiyet kazanıyor.
ALIM-SATIMDA KAT İRTİFAKI SORUN YARATMIYOR
Yanlış bilinenlerin aksine, kat irtifakı tapulu gayrimenkullerde alım-satım işlemleri sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca, bu tapu türüyle ipotek, teminat gösterme, şerh koyma, kredi kullanma ve elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik işlemleri de gerçekleştirilebiliyor.
KAT MÜLKİYETLİ DAİRELER DAHA DEĞERLİ
Uzmanlar, kat mülkiyetine sahip dairelerin piyasa değerinin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Değerleme raporlarına göre, kat mülkiyeti olan taşınmazlar, kat irtifaklı taşınmazlara kıyasla ortalama yüzde 20 oranında daha yüksek değerleniyor.
"DAİREYİ ALMADAN ÖNCE BELEDİYEDEN KONTROL ETTİRİN"
Konut alacak kişilerin kat irtifaklı veya kat mülkiyetli tapulu mülk satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyarıda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Yeliz Sakarya, şunları söyledi:
Mülkün mevcut fiziki durumu ile projesinin uyumlu olup olmadığının ilgili belediyeden kontrol edilmesi gerekir. Sebebi ise kat mülkiyetine geçebilmenin şartlarından bir tanesidir. Mülkün kat mülkiyetli olamamasının sebeplerinden biri bu durum olabilir.
"BİREYSEL KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL"
Bireysel olarak kat mülkiyetine geçiş mümkün değildir. Kat mülkiyetini almak müteahhit firmanın görevidir. Ancak müteahhit firmanın görevini yapmaması durumunda apartman ve site maliklerinin tamamının müracaatı ve gerekli yasal prosedürleri ile ilgili belediyeden iskan raporu alındıktan sonra tapu müdürlüğünde cins değişikliği yaptırmaları mümkün.