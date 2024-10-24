Gayrimenkul Uzmanından Kritik Uyarı: Konut Alım-Satımında Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti Arasındaki Kritik Detaya Dikkat

Kat irtifakı, henüz inşaat aşamasında olan bir projenin arsa üzerindeki paylarının belirlenmesini sağlarken, kat mülkiyeti ise inşaatı tamamlanan bir yapının yasal olarak kullanıma hazır olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre, kat irtifakı tapusu, projenin onaylanmasıyla hak sahiplerine geçici olarak verilen ve arsa payını gösteren bir belge niteliğinde. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış bir binanın, tüm yasal düzenlemelere uygun olarak inşa edildiğini kanıtlayan tapu çeşidi olarak öne çıkıyor.