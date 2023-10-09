Gayrimenkul uzmanı net tarih verdi: Konut fiyatları ne zaman düşecek?

İKİNCİ ELDE DÜŞÜŞ FURYASI

İkinci el konutlara talep azalması, fiyatların hızla düşmesine neden oluyor. Örneğin, 4 milyon 250 bin lira olan bir dairenin fiyatı sadece 3 gün içinde 260 bin lira azaldı. Aynı şekilde, 3 milyon 400 bin lira olan başka bir dairenin fiyatı da 6 gün içinde 100 bin lira düştü ve son fiyat 3 milyon 150 bin lira oldu.