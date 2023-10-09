Gayrimenkul uzmanı net tarih verdi: Konut fiyatları ne zaman düşecek?
Türkiye, tüm dünya piyasalarında ev fiyatlarının en fazla arttığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Eylül ayında ise konut satışlarında bir önceki aya göre yüzde 16'lık bir azalma yaşandı.
İkinci el konut fiyatlarında da otomobil piyasasıyla benzer bir gerileme gözleniyor. Uzmanlar, ev fiyatlarının bölgeden bölgeye değişmekle birlikte yüzde 15 ilâ yüzde 20 arasında gerilediğine dikkat çekiyorlar.
İkinci el konut piyasasında beklenmedik bir değişiklik gözleniyor. Uzun bir süre boyunca özellikle büyükşehirlerde hızla artan konut fiyatları, şimdi düşüş eğilimine girmeye başladı. Yatırımcılar, ev almak yerine mevduat gibi faiz getirisi olan finansal araçlara yönlendirildi, bu da ev alımlarını azalttı.
İKİNCİ ELDE DÜŞÜŞ FURYASI
İkinci el konutlara talep azalması, fiyatların hızla düşmesine neden oluyor. Örneğin, 4 milyon 250 bin lira olan bir dairenin fiyatı sadece 3 gün içinde 260 bin lira azaldı. Aynı şekilde, 3 milyon 400 bin lira olan başka bir dairenin fiyatı da 6 gün içinde 100 bin lira düştü ve son fiyat 3 milyon 150 bin lira oldu.
BİRİKİMLER BORSA VE MEVDUATA GİDİYOR
ATV Haber’e konuşan Gayrimenkul Geliştirme Yöneticisi Fatih Sarı konut fiyatlarındaki düşüş ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ev fiyatlarında aslında beklediğimiz bir indirim söz konusu. Bölgeden bölgeye değişmekle beraber yüzde 15, yüzde 20’ye kadar varan ev fiyatlarında bir gerileme şu anda mevcut.
3 milyonluk bir daire; 2 milyon 750 bin lira, 2 milyon 650 bin lira ve hatta yer yer 2 milyon 500 bin liraya kadar düştü. Borsadaki yükseliş banka faizlerinin yükselmesi, mevduata verilen faizlerin yükselmesi gayrimenkul yatırımcısını biraz daha o tarafa çekti."
İKİNCİ EL KONUT FİYATLARINDA DÜŞÜŞ OLACAK MI?
Son birkaç ay içinde ikinci el konut fiyatlarında yüzde 15 ilâ 20 arasında düşüş yaşandı. Uzmanlar ikinci el konut fiyatlarındaki bu düşüşün devam edeceğini söylüyor. Ev almak isteyenler ise şu sıralarda piyasalarda yaşanan belirsizlik nedeniyle bekleyişe geçti. Peki ev almak için doğru zaman ne zaman?
Uzmanlar ise bu sorunun yanıtını şu şekilde verdi: "İkinci el satışların bir miktar daha düşmesini özellikle önümüzdeki kış döneminde öngörüyoruz. Ev almak gibi bir düşüncesi olanlar var ise kesinlikle bu dönemi değerlendirmeliler."