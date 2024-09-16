Gayrimenkul Uzmanı Açıkladı, Ne Ankara Ne İstanbul: Bu 3 İlin Arazileri Çok Değerlenecek
Gayrimenkul uzmanı Murat Gültekin, yakın gelecekte arazi değerinde büyük artış yaşanacak illeri duyurdu. Gültekin, bu illerin önümüzdeki dönemde yatırımcılar için büyük fırsatlar sunacağını belirtti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaşan Gültekin, "Bu bölgeler, gelecekte altından bile değerli olacak. Sabırlı olun ve bekleyin" ifadelerini kullandı.
Gayrimenkul yatırımları üzerine bir programda konuşan Gültekin, Manisa’nın toprak yatırımı açısından öne çıkan illerden biri olduğunu vurguladı.
Gültekin, Manisa'nın İzmir’e yakın konumu nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini belirterek, "Manisa, toprak yatırımı için stratejik bir il. İstanbul’a nasıl Tekirdağ ve Kırklareli önemliyse, İzmir için de Manisa aynı önemi taşıyor. Yatırımcılar genellikle yakın bölgelerde yatırım yapmayı tercih ediyor ve bu yüzden Manisa dikkat çekiyor" dedi.
Gültekin, Manisa’nın yanı sıra Nevşehir ve Niğde’nin de toprak yatırımı konusunda önümüzdeki dönemde büyük değer kazanacağını ifade etti. Bu illerin, özellikle altyapı ve gelişim projeleriyle yatırımcılar için cazip hale geleceğini belirtti.
Gültekin'in bu açıklamaları, yatırımcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Toprak yatırımı yapmayı düşünenler için Manisa, Nevşehir ve Niğde, önümüzdeki dönemde büyük fırsatlar sunabilir.