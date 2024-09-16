Gayrimenkul Uzmanı Açıkladı, Ne Ankara Ne İstanbul: Bu 3 İlin Arazileri Çok Değerlenecek

Gültekin, Manisa'nın İzmir’e yakın konumu nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini belirterek, "Manisa, toprak yatırımı için stratejik bir il. İstanbul’a nasıl Tekirdağ ve Kırklareli önemliyse, İzmir için de Manisa aynı önemi taşıyor. Yatırımcılar genellikle yakın bölgelerde yatırım yapmayı tercih ediyor ve bu yüzden Manisa dikkat çekiyor" dedi.