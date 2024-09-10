Gayrimenkul Uzmanı Açıkladı: Kirada Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

Eylül ayına girilmesiyle birlikte, konut ve kira piyasasındaki seyirde hareketlilik başladı. Özellikle son aylarda konut ve kira fiyatlarındaki artışlar yavaşlamaya başlamıştı. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasada arzın arttığını ve mülk sahiplerinin kiralamaya yöneldiğini belirtti. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/

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Gayrimenkul Uzmanı Açıkladı: Kirada Kartlar Yeniden Dağıtılıyor - Resim: 1

Bu yıl konut fiyatları, enflasyon oranının altında bir artış gösterdi. Temmuz ayı verilerine göre, konutlarda reel bazda yaşanan düşüş yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. Kira artışlarına da bakıldığında, özellikle son dönemde dikkat çeken bir yavaşlama yaşandı. Konut fiyatlarındaki yavaşlamaya paralel olarak, kiralarda da bir dengelenme süreci yaşanıyor.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son bir yıl içinde konut fiyatlarında reel bazda bir düşüş yaşandığını, ancak bu düşüşün son aylarda stabil hale geldiğini belirtti. Son aylara dikkat çeken Özelmacıklı, "Konut fiyatlarındaki düşüş normalleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/

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