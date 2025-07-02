Gayrimenkul Sektöründe Liderdi, Binlerce Daire Yarım Kaldı! Fi Yapı İçin İflas Kararı Verildi
Bir dönem Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerinden biri olarak öne çıkan Fi Yapı İnşaat AŞ hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Şirketten daire satın alan iki kişinin açtığı davada, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan karar, binlerce konut alıcısını doğrudan ilgilendiriyor.
Kaynak: Halk Tv
Fi Yapı’nın teslim etmesi gereken yaklaşık 4 bin daire ve dükkân bulunduğu belirtiliyor. 2000’li yılların ortasında Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka gibi projeleriyle tanınan şirket, bir dönem Beşiktaş’ın stadyumuna da adını vermişti. Ancak şirketin hızlı büyüme stratejisi, belediyelerden gelen emsal iptalleriyle sekteye uğradı.
6 YIL BOYUNCA TMSF DENETİMİNDEYDİ
15 Temmuz 2016 sonrası dönemde şirketin sahibi Fikret İnan hakkında dava açılmış ve Fi Yapı, TMSF’nin denetimine geçmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İnan beraat etti ve şirket 2022 yılında tekrar sahibine iade edildi. Ancak şirketin yaptığı açıklamaya göre bu 6 yıllık dönemde projelerde ciddi zararlar oluştu.
“PROJEMİZ TMSF KAYYUMLARINCA TAHRİP EDİLDİ”
Fi Yapı’nın Şubat 2024'te yaptığı açıklamada, özellikle 3 bin 296 bağımsız birimi kapsayan Fi Side projesinin ciddi zarara uğradığı belirtildi. Şirket yetkilileri, şantiyede yaşanan hasarın bilirkişi heyetince 369 milyon 180 bin TL olarak tespit edildiğini açıkladı.
DAİRE ALANLAR HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI
Fi Yapı’dan konut satın alan Suna Göksu ve Tuncay Zaptiye isimli iki kişi, şirketin iflası için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. Davanın 5 Şubat 2025 tarihinde açıldığı öğrenildi. Dava dilekçesinde, projenin tamamlanamadığı ve yükümlülüklerin yerine getirilmediği vurgulandı.
“BORCA BATIK DEĞİLİZ” SAVUNMASI YETERSİZ KALDI
Fi Yapı adına yapılan savunmada, projelerin yüzde 60 oranında tamamlandığı ve şirketin faaliyetlerine devam ettiği ileri sürüldü. Ayrıca şirketin borca batık olmadığı öne sürüldü. Ancak bu savunma mahkemece yeterli görülmedi.
MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ
Mahkeme, 12 Haziran 2025 tarihinde verdiği kararla Fi Yapı İnşaat AŞ’nin iflasına hükmetti. Kararın ardından şirket avukatlarının itirazda bulunduğu öğrenildi. Ancak iflas kararı, şirketin projelerinden daire alan binlerce kişinin geleceğini belirsizliğe sürüklemiş durumda.