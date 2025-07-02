Gayrimenkul Sektöründe Liderdi, Binlerce Daire Yarım Kaldı! Fi Yapı İçin İflas Kararı Verildi

6 YIL BOYUNCA TMSF DENETİMİNDEYDİ

15 Temmuz 2016 sonrası dönemde şirketin sahibi Fikret İnan hakkında dava açılmış ve Fi Yapı, TMSF’nin denetimine geçmişti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İnan beraat etti ve şirket 2022 yılında tekrar sahibine iade edildi. Ancak şirketin yaptığı açıklamaya göre bu 6 yıllık dönemde projelerde ciddi zararlar oluştu.

“PROJEMİZ TMSF KAYYUMLARINCA TAHRİP EDİLDİ”

Fi Yapı’nın Şubat 2024'te yaptığı açıklamada, özellikle 3 bin 296 bağımsız birimi kapsayan Fi Side projesinin ciddi zarara uğradığı belirtildi. Şirket yetkilileri, şantiyede yaşanan hasarın bilirkişi heyetince 369 milyon 180 bin TL olarak tespit edildiğini açıkladı.