Gariban Antibiyotiği Olarak Biliniyor, Derman Olmadığı Dert Yok: Kilosu Tezgahta 230 Lira!
Havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte hastalıklar da artmaya başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tercihi ‘gariban antibiyotiği’nden yana oldu. Şifa deposunun kilosu tezgahta 230 liradan satılıyor.
Kaynak: İHA
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, doğal çözümler arayışına girdi. Bu süreçte turşu, sağladığı yüksek antioksidan içeriğiyle vatandaşların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.
KİLOSU 230 LİRADAN SATILIYOR
Soğuk havaların etkisiyle özellikle mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklıklarını desteklemek isteyenler, turşu satan dükkanlara yoğun ilgi gösteriyor. En çok tercih edilen turşular arasında, kilogramı 180 TL olan lahana, mor lahana ve salatalık turşusu öne çıkıyor. Ayrıca, güçlü bir doğal antibiyotik olarak bilinen ve kilogram fiyatı 230 TL olan sarımsak turşusu da listede en üst sıralarda yer alıyor.
Turşular, sadece lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda sağlık dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.
GARİBAN ANTİBİYOTİĞİ
İzmit'te 3 yıldır turşu dükkanı işleten Halil Arslan fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Turşularımızın fiyatları şu anki ekonomiye ve kalitemize göre gayet uygun. Çoğu turşumuzun kilogramı 180 TL'den başlıyor. Kendi özel üretimimiz olan bamya, sarımsak ve erik turşularının fiyatı bu sebzeler de pahalı olduğu için kilogram fiyatı 230 TL. Vatandaşlar fiyatlarımızı pahalı bulmuyor. Sadece emekli vatandaşlarımız alırken zorlanıyorlar ama gariban antibiyotiği, doğal antibiyotik olduğu için turşuyu tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.
'UNUTKANLIĞA BİREBİR'
Şu anda tezgahında 30 çeşit turşu olduğunu belirten Arslan, "Özellikle kış aylarında rağbet gören turşularımız sarımsak, beyaz ve mor lahana, erik turşuları. Kış aylarında daha fazla rağbet görmelerinin sebebi, sarımsak turşusunun içinde daha fazla faydalı maddeler olması. Beyaz lahana turşusu bağırsak sorunlarına çok faydalı. Mor lahana turşusu unutkanlığa birebir, bağışıklığı güçlendiriyor. Yaz aylarına oranla kış aylarında müşterilerimiz bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için turşuya daha çok rağbet gösteriyor" diye konuştu.