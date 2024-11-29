Gariban Antibiyotiği Olarak Biliniyor, Derman Olmadığı Dert Yok: Kilosu Tezgahta 230 Lira!

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kış aylarında hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, doğal çözümler arayışına girdi. Bu süreçte turşu, sağladığı yüksek antioksidan içeriğiyle vatandaşların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

KİLOSU 230 LİRADAN SATILIYOR

Soğuk havaların etkisiyle özellikle mevsimsel hastalıklara karşı bağışıklıklarını desteklemek isteyenler, turşu satan dükkanlara yoğun ilgi gösteriyor. En çok tercih edilen turşular arasında, kilogramı 180 TL olan lahana, mor lahana ve salatalık turşusu öne çıkıyor. Ayrıca, güçlü bir doğal antibiyotik olarak bilinen ve kilogram fiyatı 230 TL olan sarımsak turşusu da listede en üst sıralarda yer alıyor.

Turşular, sadece lezzetli bir atıştırmalık değil, aynı zamanda sağlık dostu özellikleriyle de dikkat çekiyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek isteyenlerin tercihi olmaya devam ediyor.

