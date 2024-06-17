Garanti'den emekliyi mest edecek hamle: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Garanti Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar?

Emeklilerin en merak ettiği konulardan biri, özel bankaların verdiği emeli promosyon ücretleridir. Bu nedenle milyonlarca emekli, en yüksek promosyon ücreti veren bankayı bulmak için meraklı bir arayıştadır.

Emekliyi mest edecek o sürpriz gelişme, Garanti BBVA'dan geldi. Garanti BBVA, emekli promosyon rakamlarında güncelleme yaptı.

İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon rakamları...