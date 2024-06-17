Garanti'den emekliyi mest edecek hamle: Garanti BBVA emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Garanti Bankası güncel emekli promosyonu ne kadar?
Emekliyi sevinçten çılgına döndürecek haber, Garanti BBVA'dan geldi. Garanti BBVA emekli promosyon ücretlerinde güncelleme yaptı. İşte Garanti BBVA'nın emekliyi mest edecek güncel emekli promosyon miktarı...
Emeklilerin en merak ettiği konulardan biri, özel bankaların verdiği emeli promosyon ücretleridir. Bu nedenle milyonlarca emekli, en yüksek promosyon ücreti veren bankayı bulmak için meraklı bir arayıştadır.
Emekliyi mest edecek o sürpriz gelişme, Garanti BBVA'dan geldi. Garanti BBVA, emekli promosyon rakamlarında güncelleme yaptı.
İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon rakamları...