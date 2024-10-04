Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi
Garanti BBVA'nın ekim ayı promosyonu değişti. Ekim 2024 itibariyle emekliler zamlı promosyon ödemesi alabilecek. Ödemeden yararlanabilmek için emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları gerekiyor.
Garanti BBVA'nın ekim ayı promosyonu ile ilgili önemli bir güncelleme duyuruldu. Artık emekliler, Ekim 2024 itibariyle zamlı promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bu güncelleme ile birlikte emekliler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak bu avantajlı ödemeden yararlanma imkanına sahip olacaklar.
Banka tarafından yapılan açıklama;
Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar.
Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.
Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.
Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda emeklilik promosyonu ilişkisi de sonlandırılır.
Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen emekli promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.
Garanti BBVA ATM’lerinde emeklilere özel ücretsiz nakit çekim avantajı! Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL’ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL’ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.