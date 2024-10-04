Garanti BBVA'dan Ekim Ayına Özel Promosyon! Rakam Değiştirildi

Garanti BBVA'nın ekim ayı promosyonu ile ilgili önemli bir güncelleme duyuruldu. Artık emekliler, Ekim 2024 itibariyle zamlı promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler. Bu güncelleme ile birlikte emekliler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıyarak bu avantajlı ödemeden yararlanma imkanına sahip olacaklar.

Banka tarafından yapılan açıklama;

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.