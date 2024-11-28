Garanti BBVA Özel Promosyonu Belli Oldu! Aralık'a Özel Ödeme
Aralık ayında Garanti BBVA emeklilere yeni ödeme yapacak! İşte yapılacak zamlı ödemeye dair detaylar...
Emekliler için güzel haber Garanti BBVA’dan geldi! Banka, Aralık ayında emeklilere yönelik yeni bir ödeme planı açıklayarak, zamlı ödemeler yapacağını duyurdu. Bu gelişme, emekliler için ek gelir anlamına gelirken, birçok kişi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İşte detaylar...
Garanti BBVA, emeklilere yönelik sunduğu avantajlı kampanyalar ve desteklerle sektörde öne çıkan bankalardan biri olmaya devam ediyor. Aralık ayında yapılacak zamlı ödemeler, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, maaşlarını Garanti BBVA üzerinden alan emekliler, yeni ödeme tutarlarından yararlanabilecek.
Emekli maaşınızı “emeklilerin özel bankası” Garanti BBVA’ya taşıyabilir, 15.000 TL'ye varan nakit banka emekli maaş promosyonu avantajından yararlanabilirsiniz.
Garanti BBVA ATM’lerinde emeklilere özel ücretsiz nakit çekim avantajı! Emekli maaş müşterilerimizin Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaş tutarı kadar yapacakları çekimlerde limit aşım ücreti alınmamaktadır. (Ücretsiz çekim, 20.000 TL’ye kadar olan emekli maaşlarının çekilmesi halinde geçerlidir.) Emekli maaş tutarı 20.000 TL üzeri olan emeklilerimiz de Garanti BBVA ATM’lerinden emekli maaşlarının 20.000 TL’ye kadar olan kısmını limit aşım ücreti ödemeden çekebilirler.