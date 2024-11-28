Garanti BBVA Özel Promosyonu Belli Oldu! Aralık'a Özel Ödeme

Emekliler için güzel haber Garanti BBVA’dan geldi! Banka, Aralık ayında emeklilere yönelik yeni bir ödeme planı açıklayarak, zamlı ödemeler yapacağını duyurdu. Bu gelişme, emekliler için ek gelir anlamına gelirken, birçok kişi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. İşte detaylar...