Garanti Bankası Müşterilerine Büyük Şok: Hepsi Diken Üstünde! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Garanti BBVA mobil uygulamasında 2 Mayıs itibarıyla yaşanan erişim sorunu kullanıcıları isyan ettirdi. Uygulamaya giriş yapılamıyor, işlemler gerçekleştirilemiyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, banka müşterileri "Garanti BBVA çöktü mü?" sorusunu araştırmaya başladı.

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Garanti Bankası Müşterilerine Büyük Şok: Hepsi Diken Üstünde! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Garanti BBVA mobil bankacılık uygulamasında yaşanan erişim sorunu, 2 Mayıs itibarıyla birçok kullanıcının gündemine oturdu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan mesajlara göre, pek çok kişi uygulamaya giriş yapamıyor ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyor.

"ŞU ANDA İŞLEMİNİZİ GERÇEKLEŞTİREMİYORUZ" UYARISI

Garanti Bankası Müşterilerine Büyük Şok: Hepsi Diken Üstünde! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 1

Kullanıcılar, mobil uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında karşılarına "Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısının çıktığını belirtiyor. Bu durum, Garanti BBVA müşterileri arasında endişeye neden olurken, birçok kişi problemin neden kaynaklandığını araştırmaya başladı.

GARANTİ BANKASI ÇÖKTÜ MÜ?

Garanti Bankası Müşterilerine Büyük Şok: Hepsi Diken Üstünde! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı - Resim : 2

Yaşanan teknik aksaklık sonrası arama motorlarında "Garanti Mobil çöktü mü?", "Garanti uygulamasına neden girilmiyor?" gibi sorgulamalarda artış yaşandı. Ancak şu ana kadar Garanti BBVA’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Mobil uygulama üzerinden işlem yapamayan kullanıcılar, sistemin ne zaman normale döneceği konusunda bilgi bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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