Garanti BBVA ATM’den Günlük Para Çekme Limitini Değiştirdi

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre müşteriler, ATM üzerinden günlük 15.000 TL’ye kadar kartla ücretsiz nakit çekimi gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde, QR kod kullanılarak da 15.000 TL’ye kadar para çekilebilecek. Toplamda 30.000 TL’ye ulaşan bu limitin üzerine çıkmak isteyen kullanıcılar ise ek 15.000 TL’lik nakit çekim için ücret ödemeyi kabul ederek işlem yapabilecek. Böylece ATM üzerinden günlük azami çekilebilecek tutar 45.000 TL’ye ulaşmış olacak.