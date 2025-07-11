Garanti BBVA ATM’den Günlük Para Çekme Limitini Değiştirdi
Temmuz 2025 itibarıyla Garanti BBVA, ATM üzerinden günlük para çekme limitlerinde önemli bir güncellemeye gitti. Banka, müşterilerine farklı işlem yöntemlerine göre toplamda 45.000 TL’ye kadar para çekme imkânı sunduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamaya göre müşteriler, ATM üzerinden günlük 15.000 TL’ye kadar kartla ücretsiz nakit çekimi gerçekleştirebilecek. Aynı şekilde, QR kod kullanılarak da 15.000 TL’ye kadar para çekilebilecek. Toplamda 30.000 TL’ye ulaşan bu limitin üzerine çıkmak isteyen kullanıcılar ise ek 15.000 TL’lik nakit çekim için ücret ödemeyi kabul ederek işlem yapabilecek. Böylece ATM üzerinden günlük azami çekilebilecek tutar 45.000 TL’ye ulaşmış olacak.
UYGULAMA 1 TEMMUZ’DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Söz konusu limit güncellemeleri, 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Banka müşterileri, yeni limitle ilgili bilgilendirmelere SMS ve e-posta yoluyla ulaştırıldı. Garanti BBVA, bu uygulamanın hem müşteri ihtiyaçlarına cevap vermek hem de güvenlik ve işlem hacmini daha sağlıklı yönetmek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.
QR KODLA İŞLEMLERDE LİMİTLER DÜŞÜK KALDI
Bankacılık sektöründe genel eğilim, kartlı işlemlerde daha yüksek nakit çekim limitlerine izin verirken, QR kodla yapılan çekimlerde daha düşük limitlerin uygulanması yönünde şekilleniyor. Garanti BBVA da bu doğrultuda QR kodlu işlemlerde 15.000 TL limit belirledi.
BANKALAR ARASI LİMİTLER ARASINDA FARKLILIK VAR
Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası ve diğer kamu ile özel bankalar da Temmuz ayı itibarıyla ATM para çekme ve yatırma limitlerini güncelledi. Bankalar arası belirlenen günlük para çekme limitleri 10.000 TL ile 50.000 TL arasında değişiklik gösterirken, QR kodlu işlemlerde daha dar bir limit aralığı söz konusu oldu.
Güncel limitler, bankaların işlem güvenliği ve müşteri işlem hacmine göre farklılık gösterirken, para yatırma işlemlerinde ise çoğu banka 100.000 TL’ye kadar işlem yapılmasına olanak tanıyor.