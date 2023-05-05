Garanti Bankası'ndan EYT'lilere özel yeni kampanya: İkinci emeklilik şansı!
Garanti Bankası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası yeni kampanyasını duyurdu. Konuya ilişkin konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, "İkinci emeklilikleri için bugünden adım atmalarını ve geleceklerine yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi yasalaşırken, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar, yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacak.
Yaşanan gelişmeler sonrası Garanti BBVA Emeklilik, EYT birikimini BES’te değerlendirenlere özel bir kampanya sunulacağını açıkladı.
4 BİN TL HEDİYE PARA
Mayıs ayı boyunca 100 bin TL başlangıç kapitalini BES’e yatırarak sözleşme başlatan EYT’liler 4 bin TL’ye varan hediye kazanıyor.
EYT'lilere özel yapılan kampanyanın detaylarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: