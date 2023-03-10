Garanti Bankası'ndan, emekliler ve EYT'liler için promosyon duyurusu: Rakamlar güncellendi!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), düzenlemesinin TBMM'de yasalaşmasının ardından kamu ve özel bankalar promosyon yarışına girdi. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Garanti Bankası, EYT'liler ve emekliler için promosyon rakamlarını güncelledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), TBMM'de yasalaşmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
EYT kanununun yürürlüğe girmesiyle bankalardan promosyon açıklamaları gelmeye başladı.
GARANTİ BANKASI'NDAN EYT'LİLERE KREDİ PAKETİ
Garanti Bankası EYT kapsamında SGK prim borcunu ödemek isteyenlerin krediden yararlanabileceği belirtildi.
Garanti Bankası, EYT kredisi almak isteyenler 100 bin TL’ye kadar varan kredi seçenekleriyle krediden yararlanabilecek olan vatandaşların maksimum geri ödeme taksit tutarı 9 bin 667 TL olacak.