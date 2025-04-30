Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank Hepsi Rekor Kırdı! Bankalardan Zam Yarışı, Büyük Arttı
Türkiye’nin önde gelen bankaları Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Akbank, 2025 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını yayımladı. Bankaların bilançolarında komisyon ve ücret gelirlerinde kaydedilen artış öne çıkarken, net kârlılıkta ise sınırlı yükselişler görüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış, bu dönemde kârlılığı destekleyen en önemli kalemlerden biri oldu. Ücret ve komisyon gelirlerinde yüzde 60’a yaklaşan artışlar kaydedildi. Bu gelişmede yılın başında EFT ücretlerine yapılan yüzde 44,38 oranındaki zam ve kart aidatı, nakit avans, kart yenileme gibi işlemlerdeki fiyat artışları etkili oldu.
GARANTİ BBVA NET KÂRINI YÜZDE 13,3 ARTIRDI
Garanti BBVA, 2025’in ilk çeyreğinde 25,28 milyar TL net kâr açıkladı. Banka, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 22,32 milyar TL kâr açıklamıştı. Böylece net kârında yıllık bazda yüzde 13,3’lük bir artış gerçekleşti.
Net faiz gelirleri yüzde 55 artışla 30,43 milyar TL’ye çıkarken, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 59 artarak 29,71 milyar TL oldu.
Bankanın toplam kredi hacmi ise yılın ilk üç ayında 1,56 trilyon TL’den 1,71 trilyon TL’ye yükseldi.
YAPI KREDİ'DE KOMİSYON GELİRLERİ YÜZDE 46,2 ARTTI
Yapı Kredi, ilk çeyrekte 11,42 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9’luk bir artış anlamına geliyor.
Net faiz gelirleri 22,63 milyar TL’den 26,17 milyar TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 46,2 artışla 22,75 milyar TL oldu.
Bankanın kredi portföyü ise 1,25 trilyon TL’den 1,34 trilyon TL’ye çıktı.
AKBANK'TA KOMİSYON GELİRLERİNDE YÜZDE 63,5’LİK YÜKSELİŞ
Akbank, 2025’in ilk çeyreğini 13,73 milyar TL net kârla tamamladı. Bu rakam, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,2’lik sınırlı bir artış gösterdi.
Net faiz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre hafif gerileyerek 17,87 milyar TL olarak gerçekleşti. Buna karşın, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 63,5 artarak 22,67 milyar TL’ye ulaştı.
Akbank’ın toplam kredi hacmi ise 1,29 trilyon TL’den 1,35 trilyon TL’ye yükseldi.