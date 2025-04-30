Garanti Bankası, Yapı Kredi, Akbank Hepsi Rekor Kırdı! Bankalardan Zam Yarışı, Büyük Arttı

YAPI KREDİ'DE KOMİSYON GELİRLERİ YÜZDE 46,2 ARTTI

Yapı Kredi, ilk çeyrekte 11,42 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9’luk bir artış anlamına geliyor.

Net faiz gelirleri 22,63 milyar TL’den 26,17 milyar TL’ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 46,2 artışla 22,75 milyar TL oldu.

Bankanın kredi portföyü ise 1,25 trilyon TL’den 1,34 trilyon TL’ye çıktı.