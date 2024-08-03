Garanti Bankası Genel Müdürü Değişti

Garanti Bankası'nda Genel Müdür Recep Baştuğ görevinden ayrıldı. Yerine Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan Sorumlu olan Mahmut Akten getirildi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir;

2019 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugün, Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'i yeni Genel Müdür olarak atama kararı almıştır. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak.

Yönetim Kurulu, Sayın Mahmut Akten'in mevcut pozisyonuna gelecek ismi ileri bir tarihte belirleyecektir."

MAHMUT AKTEN KİMDİR?

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans, Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme bölümü yüksek lisans bölümünden mezun olan Mahmut Akten, 1999 yılında ABD’de iş yaşamına başladı. Global bir inşaat şirketinin Finans ve Hazine bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev aldıktan sonra, 2006 yılında global bir danışmanlık şirketine katıldı. 2006 – 2012 yılları arasında Boston ve İstanbul ofislerinde ve en son Yardımcı Ortak pozisyonunda görevini sürdürdükten sonra, 1 Temmuz 2012 tarihinde Bireysel Kitle Bankacılığından sorumlu Birim Müdürü olarak Garanti BBVA'ya katıldı. 1 Ocak 2017 itibarıyla Bireysel Bankacılık ‘tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akten, aynı zamanda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 17 yıl olan Akten, Bireysel Bankacılık Pazarlama, Bireysel Kitle Bankacılığı Pazarlama ve Özel Bankacılık Pazarlama alanlarından sorumluydu.