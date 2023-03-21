Garanti Bankası emekli promosyonlarını güncelledi: İşte milyonları ilgilendiren rakam
Milyonlarca emeklinin beklediği o haber geldi. Emekli promosyon rakamlarını güncellediğini duyurdu. İşte güncel emekli promosyon rakamları...
Emekli promosyon rakamları geçtiğimiz yıl en çok araştırılan ve takip edilen konulardan bir tanesi olurken bu durum bankalar arasında ciddi bir rekabet ortamının oluşmasına neden olmuştu.
Bankalar en çok müşterinin sahibi olabilmek için en yüksek rakamları vermeye çalışırken bu durum sürecin kritikleşmesine neden olmuştu. Bankalar arasında meydana gelen bu kızışma sonrasında 2022 yılının eylül ayında emekli promosyon rakamlarında düşüşler meydana gelmeye başlamıştı.
Garanti BBVA'nın emekli promosyon rakamlarını güncellemesi sonrasında, emekli promosyon rakamları belli oldu.
İşte Garanti BBVA'nın güncel emekli promosyon kampanyası açıklaması...
Garanti BBVA Güncel emekli promosyon rakamları;
3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL,
3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL,
7.500 - 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL
10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL