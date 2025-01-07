Garanti Bankası Duyurdu: Hesabı Olan Herkesi ilgilendiriyor! 23 Gün Sonra Başlıyor
Garanti Bankası, müşterilerine özel yeni kampanyasını duyurdu. Garanti BBVA, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 600 TL’ye kadar fatura desteği vereceğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Asgari ücret zamlarının ardından bankalar da müşterilerine yönelik kampanyalarını güncellemeye devam ediyor. Bu kapsamda Garanti BBVA, Bonus Bireysel Kredi Kartı kullanıcılarına özel olarak 600 TL’ye varan fatura desteği sunuyor.
Garanti BBVA’nın bu kampanyasıyla, otomatik fatura ödeme talimatı veren müşteriler, her bir yeni talimatla 150 TL bonus kazanma fırsatı yakalıyor. Bu sayede, 4 yeni fatura talimatı ile 300 TL, 6 yeni fatura talimatı ile ise toplamda 600 TL’ye kadar bonus kazanmak mümkün.
SON TARİH 31 OCAK
Bu kampanya, özellikle faturalarını düzenli ödeyen ve bütçesine destek olmak isteyen müşteriler için kaçırılmayacak bir fırsat. Hem kolaylık sağlıyor hem de ekstra kazanç elde etmenizi mümkün kılıyor. Ancak kampanya süresi içerisinde kredi kartından verilen otomatik fatura ödeme talimatı iptal edilip tekrar kredi kartına bağlanan faturaların kampanyaya dahil olmadığı belirtildi.
Kampanyaya katılmak için 31 Ocak 2025 23:59'a kadar FATURA yazıp 3340'a göndermeniz ve Garanti BBVA sisteminde kayıtlı bulunan kredi kartınızdan otomatik fatura talimatı vermeniz gerekiyor.