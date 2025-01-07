Garanti Bankası Duyurdu: Hesabı Olan Herkesi ilgilendiriyor! 23 Gün Sonra Başlıyor

SON TARİH 31 OCAK

Bu kampanya, özellikle faturalarını düzenli ödeyen ve bütçesine destek olmak isteyen müşteriler için kaçırılmayacak bir fırsat. Hem kolaylık sağlıyor hem de ekstra kazanç elde etmenizi mümkün kılıyor. Ancak kampanya süresi içerisinde kredi kartından verilen otomatik fatura ödeme talimatı iptal edilip tekrar kredi kartına bağlanan faturaların kampanyaya dahil olmadığı belirtildi.

Kampanyaya katılmak için 31 Ocak 2025 23:59'a kadar FATURA yazıp 3340'a göndermeniz ve Garanti BBVA sisteminde kayıtlı bulunan kredi kartınızdan otomatik fatura talimatı vermeniz gerekiyor.