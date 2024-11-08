Galatasaray'ın Efsane Futbolcusu Battı: Dükkanı Apar Topar Kapandı

Dükkanın kısa sürede kapanmasının nedenleri arasında, yüksek fiyatlar, yoğun rekabet ve belki de en önemlisi, dükkanın başından beri "geçici" olarak planlanması gösteriliyor. Podolski'nin franchise şirketi, dükkanın bir "pop-up" mağaza olduğunu ve bu nedenle kısa süreli olacağını belirtse de, bu durum başlangıçta kamuoyuna açıklanmamıştı.

Komşu işletme sahipleri, dükkanın başarısızlığını yüksek fiyatlara ve zayıf bir menüye bağlıyor. Özellikle klasik bir kebap için 7,50 Euro gibi bir fiyatın, bölgedeki diğer kebapçılarla kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.