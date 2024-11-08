Galatasaray'ın Efsane Futbolcusu Battı: Dükkanı Apar Topar Kapandı
2015-2017 yıllarında Galatasaray'da ve 2020 yılında ise Antalyaspor'da forma giyen daha sonra futbolu bırakarak Almanya'ya taşınıp döner işine giren efsane futbolcu Lukas Podolski battı. Almanya'nın 30 kentinde hizmet verdiği 'Mangal Döner' firması, ekonomik nedenlerle Berlin'deki şubesini apar topar kapattı.
Kaynak: Artı49
2015-2017 yıllarında Galatasaray'da ve 2020 yılında ise Antalyaspor formalarıyla Türk futbolseverlerin gönlünde taht kuran Lukas Podolski, Türkiye'de yaşadığı lezzet deneyimini Almanya'ya taşıyarak bambaşka bir maceraya atılmıştı.
Lukas Podolski, Türkiye'de kazandığı popülariteyi Almanya'ya taşıyarak döner işine girmiş ve büyük bir heyecanla açtığı ilk şubesiyle gündeme gelmişti. Ancak kısa sürede kapılarını kapatmak zorunda kalan dükkan, futbolcunun döner rüyasının sönmeye başladığına işaret ediyor.
Berlin'in kalbi Kreuzberg'de açılan "Mangal Döner", açılış gününden itibaren uzun kuyruklar oluşturmuş ve büyük ilgi görmüştü. Podolski'nin Türkiye'deki deneyimlerini Almanya'ya taşıma çabası, başlarda başarılı gibi görünse de işler beklenildiği gibi gitmedi. Almanya'nın 30 kentinde hizmet verdiği 'Mangal Döner' firması, ekonomik nedenlerle Berlin'deki şubesini kapattı.
2018 yılında kurulan zincir, ülkenin birçok yerinde başarılı bir satış grafiği yakalasa da, mart ayında Berlin'de açılan şube istenilen satış rakamlarına ulaşamadı ve kısa süre önce açılan ilk kebap dükkanı kapandı.
Dükkanın kısa sürede kapanmasının nedenleri arasında, yüksek fiyatlar, yoğun rekabet ve belki de en önemlisi, dükkanın başından beri "geçici" olarak planlanması gösteriliyor. Podolski'nin franchise şirketi, dükkanın bir "pop-up" mağaza olduğunu ve bu nedenle kısa süreli olacağını belirtse de, bu durum başlangıçta kamuoyuna açıklanmamıştı.
Komşu işletme sahipleri, dükkanın başarısızlığını yüksek fiyatlara ve zayıf bir menüye bağlıyor. Özellikle klasik bir kebap için 7,50 Euro gibi bir fiyatın, bölgedeki diğer kebapçılarla kıyaslandığında oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.
Mart ayında Podolski hâlâ dükkânıyla yeni bir başarı hikâyesi yazabileceğine inanıyordu. Pop-up bir mağazadan söz edilmiyordu.
Podolski “Şu anda bir dükkanla başlıyoruz ama elbette konseptimizi daha da yaymak için motivasyonum var” demişti. Yeni mağazaların açılıp açılmayacağı ve nerede ve ne zaman olacağı henüz bilinmiyor.