Futbol Dünyasında Beklenmedik Gelişme: 54 Yıllık Kulüp İflas Bayrağını Çekti
Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Büyükçekmece Tepecikspor, mali sıkıntılar nedeniyle iflas etti.
Kaynak: Patronlar Dünyası
1970 yılında kurulan ve yıllar boyunca futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatan kulüp, ekonomik sorunların üstesinden gelemeyerek kapılarını kapatmak zorunda kaldı.
Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yaptığı incelemeler sonucunda, kulübün iflasına karar verildi. Kararın ardından Bakırköy 1. İcra ve İflas Dairesi, alacaklıları 11 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te Bakırköy Adalet Sarayı’na davet ederek süreci başlattı.
TFF 3. LİG'DE ZOR GÜNLER
Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor, geride kalan 11 haftada oldukça kötü bir performans sergiledi. Sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 7 mağlubiyet yaşayan takım, 6 puanla ligin 15. sırasında yer alıyordu. Maddi sıkıntılar, saha performansına da olumsuz yansıdı ve kulübün geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.
BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMIŞTI
Büyükçekmece Tepecikspor’un hikayesi, 1970 yılında gayri resmi olarak başladığı futbol yolculuğunda amatör organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkat çekti. 1988 yılında resmi olarak kurulan kulüp, kısa sürede Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) liglerinde yer alarak futbolseverlerin gözdesi haline geldi. Özellikle amatör liglerde kazandığı zaferlerle Türk futbolunun önemli bir parçası oldu.
TARAFTARLARI KARA BAĞLADI
Kulübün iflas haberi, yeşil-beyazlı renklere gönül vermiş taraftarlar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Yıllardır takımına destek olan futbolseverler, 54 yıllık kulübün kapanışını hüzünle karşıladı. Türk futbol tarihine önemli katkılar sunan Büyükçekmece Tepecikspor’un iflası, futbol dünyasını şaşırttı.