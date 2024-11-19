Futbol Dünyasında Beklenmedik Gelişme: 54 Yıllık Kulüp İflas Bayrağını Çekti

TFF 3. LİG'DE ZOR GÜNLER

Patronlar Dünyası'ndan Murat Kaya'nın haberine göre TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor, geride kalan 11 haftada oldukça kötü bir performans sergiledi. Sadece 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 7 mağlubiyet yaşayan takım, 6 puanla ligin 15. sırasında yer alıyordu. Maddi sıkıntılar, saha performansına da olumsuz yansıdı ve kulübün geleceğini daha da belirsiz hale getirdi.