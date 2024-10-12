Fransızlar Türkiye'ye Getirmişti: 1'e 100 Veriyor! Kurusu, Yaşının 10 Katına Satılıyor

Trabzon hurması yetiştiren köylüler, bu yıl bir ağaçtan ortalama 100 kilo meyve toplarken, ürünü kurutmayı tercih ederek daha yüksek kazanç elde etmeyi bekliyor. Hem taze hem de kuru haliyle gelir kaynağı olan bu meyvenin sağlık açısından faydaları da oldukça dikkat çekiyor.

CENNET HURMASININ GEÇMİŞİ

Ana vatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye’ye ilk olarak 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından getirilmişti. Hatay bölgesinde "Fransız inciri" veya "Frenk elması" adıyla tanınan bu meyve, zamanla ülkenin farklı bölgelerine yayıldı ve günümüzde birçok ilde yetiştiriliyor. Özellikle Adana, Türkiye genelinde Trabzon hurmasının üretiminde öne çıkan illerden biri oldu.

Kaynak: AA