Fransızlar Türkiye'ye Getirmişti: 1'e 100 Veriyor! Kurusu, Yaşının 10 Katına Satılıyor

Türkiye genelinde hasat mevsimi hızla devam ederken, 1920’li yıllarda Fransızlar tarafından getirilen ve yerel adıyla "cennet hurması" olarak bilinen Trabzon hurmasının hasadına da başlandı.

Kaynak: AA

Fransızlar Türkiye'ye Getirmişti: 1'e 100 Veriyor! Kurusu, Yaşının 10 Katına Satılıyor - Resim: 1

Trabzon hurması yetiştiren köylüler, bu yıl bir ağaçtan ortalama 100 kilo meyve toplarken, ürünü kurutmayı tercih ederek daha yüksek kazanç elde etmeyi bekliyor. Hem taze hem de kuru haliyle gelir kaynağı olan bu meyvenin sağlık açısından faydaları da oldukça dikkat çekiyor.

CENNET HURMASININ GEÇMİŞİ

Ana vatanı Çin ve Japonya olan Trabzon hurması, Türkiye’ye ilk olarak 1920'li yıllarda Fransızlar tarafından getirilmişti. Hatay bölgesinde "Fransız inciri" veya "Frenk elması" adıyla tanınan bu meyve, zamanla ülkenin farklı bölgelerine yayıldı ve günümüzde birçok ilde yetiştiriliyor. Özellikle Adana, Türkiye genelinde Trabzon hurmasının üretiminde öne çıkan illerden biri oldu.

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Borsa'da Yeni Gelişme: 8 Hisse İçin Hedef Fiyat Açıklandı! BIMAS, THYAO... Borsa'da Yeni Gelişme: 8 Hisse İçin Hedef Fiyat Açıklandı! BIMAS, THYAO...
Şehir İçinde Korna Çalan Yandı, Yeni Uygulama Devreye Girdi: Rekor Cezası Var Şehir İçinde Korna Çalan Yandı, Yeni Uygulama Devreye Girdi: Rekor Cezası Var
Cem Küçük Ağzından Kaçırdı: Emeklilere Yapılacak Asıl Sürpriz Ortaya Çıktı Emeklilere Yapılacak Asıl Sürpriz Ortaya Çıktı
Hat Sahiplerine Soğuk Duş: Telefon Kullanan Herkes Artık Bu Parayı Ödeyecek Hat Sahiplerine Soğuk Duş: Telefon Kullanan Herkes Artık Bu Parayı Ödeyecek
Emeklileri Havalara Uçuracak Gelişme: Tarih Verildi Çifte Ödemede Hesaplara Yatırılacak Emeklileri Havalara Uçuracak Gelişme: Tarih Verildi Çifte Ödemede Hesaplara Yatırılacak
Otomobil Satışlarında Yeni Dönem! Yılbaşında Başlıyor Otomobil Satışlarında Yeni Dönem! Yılbaşında Başlıyor
IBAN Sahipleri Dikkat! O Paralar İade Edilecek: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor IBAN Sahipleri Dikkat! O Paralar İade Edilecek: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor
Gram Altında 7 Bin Lira Fırtınası: Uzmanı 'Çok Uzak Değil' Dedi, Net Tarih Verdi Gram Altında 7 Bin Lira Fırtınası: Uzmanı 'Çok Uzak Değil' Dedi, Net Tarih Verdi
Özgür Erdursun Canlı Yayında Bombayı Patlattı: Asgari Ücrette Tavan Rakam Ortaya Çıktı Özgür Erdursun Canlı Yayında Bombayı Patlattı: Asgari Ücrette Tavan Rakam Ortaya Çıktı
Mahfi Eğilmez Çıldırdı Mahfi Eğilmez Çıldırdı
Toplu Ulaşıma Zam: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor! Toplu Ulaşıma Zam: Pazartesi İtibarıyla Başlıyor!
O Otomobil Devi Gemileri Yaktı! 200 Bin Lira Birden İndirdi O Otomobil Devi Gemileri Yaktı! 200 Bin Lira Birden İndirdi