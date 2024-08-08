Fransa Ekonomisi Olimpiyatla Canlandı

Söz konusu dönemde Paris'te gerçekleştirilen harcamalarda en önemli artış tiyatro ve müzelerde yüzde 159 oranıyla öne çıktı. Gıda ve markette yüzde 42, restoranlarda yüzde 36, perakendede yüzde 21, eğlencede ise yüzde 18 artış görüldü.

Yurtdışı harcamalarda en büyük payın sahibi yüzde 29'la ABD'den gelen Visa kart kullanıcıları oldu. Bir önceki yıla göre Brezilyalı ziyaretçilerin harcamaları yüzde 33 artarken, Japon ziyaretçilerin harcamalarında da yüzde 129 artış kaydedildi.

ULUSLARARASI ÖDEMELERİN YÜZDE 78'İ TEMASSIZ

Şehirde yapılan uluslararası ödemelerin yüzde 78'i temassız gerçekleştirildi. Bu oranda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artış görüldü. Oyunların öncesinde Paris destinasyonlu uçuş rezervasyonlarında 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artış kaydedildi. 35 yaş altı bireyler, seyahatlerinde şehri bir önceki yıla göre yüzde 120 daha fazla tercih etti.

ABD'den gelen ziyaretçiler, yüzde 64 artışla bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren grup olurken, ABD'yi yüzde 61 artışla Almanya ve yüzde 27 artışla İspanya takip etti. Paris dışında Olimpiyat etkinliklerine ev sahipliği yapan diğer 3 şehirde gerçekleşen harcamalarda da önemli artışlar dikkat çekti. Harcamalar Saint-Etienne'de yüzde 214, Lille'de yüzde 100 ve Marsilya'da yüzde 38 artış gösterdi.

PARALİMPİK OYUNLARA DESTEK

Visa Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Hogg, yaklaşık 40 yıldır Olimpiyat Oyunları'nın sponsoru olduklarını belirterek, 2002'den bu yana da Paralimpik Oyunları'nın sponsorluk yaptıklarını aktardı. Hogg, şirketin her yerde, herkes için pozitif etki yaratma amacına uygun olarak, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan ülkelerin ekonomilerinde etki edeceğini bildiklerini kaydetti.