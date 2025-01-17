Formula 1 Efsanesinin Ferrarisi Satışa Çıkıyor: Koltuğundaki Detay Bile Servet Değerinde! Otomobil Dünyasının Gündemine Oturdu

SCHUMACHER'İN MİRASI AÇIK ARTIRMALARDA

Michael Schumacher’in 2006 Formula 1 sezonunda kullandığı Ferrari 248 F1 aracı, geçtiğimiz Kasım ayında RM Sotheby’s tarafından düzenlenen bir müzayedede satılmıştı. Ayrıca, F1 kariyerine ait sekiz saat gibi farklı koleksiyon parçaları da daha önce açık artırmalarda büyük ilgi görmüştü.

Schumacher’in F355 GTS’si, hem Formula 1 hem de Ferrari tutkunları için benzersiz bir fırsat sunarken, otomobil dünyasının tarihine tanıklık etmek isteyenleri heyecanlandırıyor.