Formula 1 Efsanesinin Ferrarisi Satışa Çıkıyor: Koltuğundaki Detay Bile Servet Değerinde! Otomobil Dünyasının Gündemine Oturdu
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'e ait 1996 model Ferrari F355 GTS, RM Sotheby’s Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
4 Şubat'ta başlayacak olan açık artırmada araç, rezervsiz olarak satışa çıkarılacak. Formula 1 efsanesinin ünlü arabası, otomotiv tarihine damga vurmuş bir araç için nadir modellerden biri. Schumacher'e ait modelin açık artırmayla satılacağı haberi otomobil dünyasına damgasını vurdu.
OTOMOBİL DÜNYASININ GÜNDEMİNE OTURDU
Schumacher’in 20 yılı aşkın süredir özel bir koleksiyonda saklanan bu Ferrari’si, başta Forza, Ferrari World ve Auto Trends gibi prestijli yayınlarda geniş yankı buldu. Araç, yedi kez dünya şampiyonu unvanını kazanan Schumacher’e ait olduğu için ilgilerin odağı oldu.
KOLTUĞUNDAKİ DETAY BİLE SERVET DEĞERİNDE
Çarpıcı Blu Le Mans mavi dış tasarımı ve Pelle Crema deri iç mekanıyla göz kamaştıran F355 GTS, 2020 yılında Ferrari Classiche Sertifikası aldı. Bu sertifika, aracın özgünlüğünü ve tarihî önemini resmi olarak onaylayan belge olarak kabul ediliyor. Araç ayrıca Schumacher’in sürücü koltuğunun arkasına attığı imzayla da özel bir koleksiyon parçası olarak öne çıkıyor. Formula 1 efsanesinin imzasının bulunmasının aracın fiyatını büyük ölçüde etkileyeceği düşünülüyor.
SCHUMACHER’E ÖZEL HEDİYELİK FERRARİ
1995 yılında tanıtılan Ferrari F355 GTS, Scuderia Ferrari takımında yeni başlayan Michael Schumacher için özel olarak tasarlanmış bir hediye olarak verildi. Bir döneme damgasını vuran bu model, altı ileri manuel şanzımanıyla dikkat çekiyor.
ARACIN GEÇMİŞİ BELLİ OLDU
2004 yılında Monaco Tarihi Grand Prix’sinde satışa çıkarılan bu özel Ferrari, aynı yıl mevcut sahibi tarafından satın alındı ve titizlikle korundu. Aracın geçmişi, Schumacher’in mülkiyetindeyken Monaco Motors tarafından yapılan servis kayıtlarıyla da destekleniyor.
SCHUMACHER'İN MİRASI AÇIK ARTIRMALARDA
Michael Schumacher’in 2006 Formula 1 sezonunda kullandığı Ferrari 248 F1 aracı, geçtiğimiz Kasım ayında RM Sotheby’s tarafından düzenlenen bir müzayedede satılmıştı. Ayrıca, F1 kariyerine ait sekiz saat gibi farklı koleksiyon parçaları da daha önce açık artırmalarda büyük ilgi görmüştü.
Schumacher’in F355 GTS’si, hem Formula 1 hem de Ferrari tutkunları için benzersiz bir fırsat sunarken, otomobil dünyasının tarihine tanıklık etmek isteyenleri heyecanlandırıyor.