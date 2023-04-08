Forex’te milyar dolarlık vurgun iddiası: Kapalıçarşı’nın önemli ismi de gözaltına alınanlar arasında

Forex dolandırıcılığına ilişkin çok sayıda kişi ve şirketin yaptığı şikayet başvuruları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 210 paravan firma kullanılarak, kaldıraçlı işlem olarak da bilinen forex sistemi kurulduğunu belirleyen polis, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip yaptı.

İŞLEMLERİ SPK’YE AYKIRI

Artı Gerçek'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şüphelilerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemelere aykırı olarak faaliyet yürüttüğünü belirleyen polis, şebekenin özellikle varlıklı çevreleri hedef aldıklarını saptadı.

BAŞLANGIÇTA YÜKLÜ KAZANÇ VERİLDİ

Derinleştirilen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin yöntemi de ortaya çıktı. Öne sürülen iddiaya göre şebeke üyeleri ilk aşamada forex yöntemiyle çok yüksek kar vadetti. Yüklü miktarda parası alınan kişilere forex yatırımıyla önce yüksek kazanç sağlandı. Bu şekilde hedef alınan kişi ya da kişilerin daha fazla para yatırması amaçlandı.

PARAYI İNGİLTERE VE KANADA'YA AKTARMIŞLAR

Sisteme dahil edilen kişilerin aktardığı rakamlar istenilen düzeye ulaşınca da sistematik şekilde zarar başlatıldı. Ağa düşürülen kişilerin bütün paraları, bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına yönlendirildi. Bu paraların söz konusu dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada'ya aktarıldığı ileri sürüldü.

10 MİLYAR DOLARI BULDU

Soruşturma dosyasına göre, kurulan sistemdeki paranın miktarı 10 milyar doları buldu. Dolandırıcılık için farklı bilişim sistemleri de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatan polis, şüphelilerin farklı illerde yapılandığını da belirledi.

22 İL KAPSAYAN SORUŞTURMA

Teknik ve fiziki takibin devamında dün sabah İstanbul'un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Peş peşe yapılan baskınlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.

ÇARŞI’NIN İKİ NUMARALI İSMİ

Gözaltına alınan isimlerin arasında yer Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in (50) de olduğu ortaya çıktı.



Aynı zamanda aracı kurum şirketi olan Venbey Yatırım’ın da sahiplerinden biri olan Fayik Özbey, bir süre önce de altın rafinerisi kurmuştu.

SEKTÖRÜN DEVİ KONUMUNDA

Kapalıçarşı piyasasının en güçlü bir kaç isminden biri olan Fayik Özbey, kardeşleri ile sahip olduğu Ağabey Yatırım Holding bünyesindeki şirketlerle altın ve döviz alanında oldukça güçlü bir konumda. Özbey Kıymetli Madenler AŞ, Venüs Döviz Altın AŞ, Özbey Değerli Metaller Rafineri AŞ, Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Özbey Altın Sanayi AŞ, Osmanlı Döviz Altın AŞ, Özbey Finansal Danışmanlık Limited şirketi Özbey ailesine ait şirketler arasında. Özbeyler’in İsviçre’de de şirket kurdukları öğrenildi.

‘YAĞMA’ DAVASINDA YARGILANDI

Bu arada Fayik Özbey daha önce de, usulsüz forex işlemi yaptırdığı kişilere yönelik açılan davada ‘nitelikli yağma’ suçlamasıyla yargılanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem