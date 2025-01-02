Ford'dan Büyük Hayal Kırıklığı
Kocaeli’de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük otomotiv fabrikalarından biri olan Ford Otosan’da çalışan işçilere yılbaşı ikramiyesi olarak 3 bin TL yatırıldı. Ancak işçiler, bu tutarı yetersiz bularak tepkilerini dile getirdi.
Kaynak: ozgurkocaeli.com.tr
Fabrikada uzun süredir enflasyonun etkilerine karşı destek talep eden işçiler, yılbaşı ikramiyesinin açıklanmasının ardından hayal kırıklığı yaşadı. Çalışanlar, fabrikanın yüksek kârlılık oranlarına rağmen kendilerine verilen miktarın beklentilerin çok altında olduğunu belirtti.
Bir işçi, tepkisini şu sözlerle ifade etti:
"Her yıl sonunda maddi zorluklar yaşıyoruz. Aldığımız maaşlar belli. Eskiden yılbaşı dönemlerinde verilen kâr payı artık yok. Diğer fabrikalarda işçilere hediyeler, erzak kolileri dağıtılırken, Ford işçisine sadece 3 bin TL veriliyor. Bu rakam resmen çerez parası."
Yılbaşı ikramiyesinin hesaplara yatmasının ardından sosyal medyada tepkilerini paylaşan işçiler, durumu eleştiren yorumlarda bulundu. Bir çalışan, "Öve öve bitiremedikleri 3 bin TL yatırılmış. Patron gerçekten zor durumda olmalı, dikkatli olalım arkadaşlar!" ifadeleriyle fabrikanın tutumunu ironiyle eleştirdi.