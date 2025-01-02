Ford'dan Büyük Hayal Kırıklığı

Bir işçi, tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Her yıl sonunda maddi zorluklar yaşıyoruz. Aldığımız maaşlar belli. Eskiden yılbaşı dönemlerinde verilen kâr payı artık yok. Diğer fabrikalarda işçilere hediyeler, erzak kolileri dağıtılırken, Ford işçisine sadece 3 bin TL veriliyor. Bu rakam resmen çerez parası."