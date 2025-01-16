Ford Otomotiv'den Yeni Rekor! Resmen Duyuruldu
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili alınan yönetim kurulu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ford Otomotiv’in bugün (15 Ocak) KAP’a yaptığı açıklamaya göre, şirketin 350.910.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin, 3.158.190.000 TL artırılarak %900 oranında 3.509.100.000 TL’ye çıkarıldığı ve bu artırımın tarihindeki pay sahiplerine bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Söz konusu karar, 19 Kasım ve 27 Kasım 2024 tarihlerinde KAP üzerinden daha önce duyurulmuştu.
SERMAYE ARTIRIMI TAMAMLANDI
Ford Otomotiv, 15 Ocak 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, sermayeye ilave edilen 3.158.190.000 TL’nin ilgili hesaplardan şirket sermaye hesabına aktarıldığını ve sermaye artırım işleminin tamamlandığını açıkladı. Bu durum, yeminli mali müşavir tasdik raporuyla belgelendi.
SPK VE MKK BAŞVURULARI YAPILACAK
Artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanması için başvuruda bulunulacağı belirtilirken, şirketin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli için uygun görüş alınacağı ifade edildi. Ayrıca, payların dağıtımı için Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde gerekli başvuruların yapılacağı ve işlemlerin sürdürüleceği açıklandı.
RESMİ AÇIKLAMA ESAS ALINACAK
Şirketten yapılan açıklamada, Türkçe metnin esas kabul edileceği, İngilizce çevirilerde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklamanın geçerli olacağı vurgulandı.