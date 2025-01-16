Ford Otomotiv'den Yeni Rekor! Resmen Duyuruldu

Ford Otomotiv’in bugün (15 Ocak) KAP’a yaptığı açıklamaya göre, şirketin 350.910.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesinin, 3.158.190.000 TL artırılarak %900 oranında 3.509.100.000 TL’ye çıkarıldığı ve bu artırımın tarihindeki pay sahiplerine bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği belirtildi. Söz konusu karar, 19 Kasım ve 27 Kasım 2024 tarihlerinde KAP üzerinden daha önce duyurulmuştu.