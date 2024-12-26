Fön Makinelerinde Büyük Tehlike! Ünlü Markanın Ürünleri de Apar Topar Toplatılıyor: Son Tarih Verildi

Fransa genelinde iki farklı markaya ait saç kurutma makineleri, yangın ve yanık riski oluşturduğu gerekçesiyle geri çağrıldı. Amazon, Carrefour ve Fnac gibi büyük perakende zincirlerinde satışa sunulan ürünlerin, kullanıcılar için tehlike oluşturabileceği belirtilerek acil eylem çağrısı yapıldı.

HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?

İlk geri çağırma, Nalk&Rey markasına ait bir saç kurutma makinesi için yapılmıştı. NRHD2200-23 model numarası ve 3616953028717 barkod numarası ile tanımlanan bu ürün, 1 Eylül 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında Carrefour mağazalarında da satıldı.