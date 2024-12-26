Fön Makinelerinde Büyük Tehlike! Ünlü Markanın Ürünleri de Apar Topar Toplatılıyor: Son Tarih Verildi
Fransa’da üretilen ve dünya geneline de satışı yapılan Nalk&Rey markasına ait fön makinelerinin ardından bir markada daha yangın ve yanık riski tehlikesi tespit edilerek geri çağırma kararı alındı.
Kaynak: Artı33
Fransa genelinde iki farklı markaya ait saç kurutma makineleri, yangın ve yanık riski oluşturduğu gerekçesiyle geri çağrıldı. Amazon, Carrefour ve Fnac gibi büyük perakende zincirlerinde satışa sunulan ürünlerin, kullanıcılar için tehlike oluşturabileceği belirtilerek acil eylem çağrısı yapıldı.
HANGİ ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI?
İlk geri çağırma, Nalk&Rey markasına ait bir saç kurutma makinesi için yapılmıştı. NRHD2200-23 model numarası ve 3616953028717 barkod numarası ile tanımlanan bu ürün, 1 Eylül 2023 ile 20 Aralık 2024 tarihleri arasında Carrefour mağazalarında da satıldı.
İADE İÇİN SON TARİH DUYURULDU
Yapılan incelemelerde, cihazın motor palasında arıza tespit edildi. Bu arızanın yangına sebebiyet verebileceği uyarısında bulunan RappelConso, ürünün kullanılmaması ve en geç 20 Mart 2025 tarihine kadar iade edilmesi gerektiğini açıkladı.
ÜNLÜ MARKANIN MODELİ DE ÇAĞIRILDI
İkinci geri çağrılan ürün ise L’Oréal Professionnel markasının AirLight Pro modeli oldu. Kablo arızası nedeniyle yanık riski taşıdığı belirlenen bu cihaz, 3474637202866 barkod numarası ile tanımlanıyor. Amazon, Fnac, Darty ve Boulanger gibi mağazalarda satışa sunulan cihazın, 13 Aralık 2024’e kadar satıldığı bildirildi. Kullanıcıların cihazı derhal kullanmayı bırakmaları ve ürünlerini 20 Mart 2025’e kadar iade etmeleri önerildi.
MÜŞTERİLERE İADE ÇAĞRISI
Yetkililer, bu ürünleri satın alan müşterilerin, tehlikelerden korunmak için satın aldıkları mağazalara başvurarak cihazlarını iade etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İade süreciyle ilgili detaylı bilgilere mağazaların müşteri hizmetleri aracılığıyla ulaşılabileceği ifade edildi.