Fiyatlar Yükselince Onlara Yöneldiler: Talepler Patladı, Çalışacak Eleman Bulamıyorlar!

“BU MESLEĞE TALEP YOK”

Meslekte çırak yetişmediğini ve çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını dile getiren Uygur, "Mesleğe 6 yaşında babamın yanında başladım. 40 seneden fazla bir süredir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimin getirdikleri ayakkabıları sanki kendi ayakkabılarımı tamir ediyormuş gibi davranıyorum. Müşterilerimi mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Bu mesleğe talep yok. Herkes çocukları mevki makam sahibi olsun istiyor. Bu memleketin bu işleri yapanlara da ihtiyacı var. Herkes gibi bizim de sıkıntımız çırak yetişmemesi. Gençler ilk etapta alacağı parayı düşünüyor o yüzden de çırak yetişmiyor" diye konuştu.