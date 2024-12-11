Fiyatlar Yükselince Onlara Yöneldiler: Talepler Patladı, Çalışacak Eleman Bulamıyorlar!
Sivas’ta 40 yılı aşkın bir süredir ayakkabı tamiri yapan Gökhan Uygur, artan ayakkabı fiyatları nedeniyle vatandaşların yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiklerini ve yoğun talep aldıklarını belirtti.
Kaynak: İHA
Gökhan Uygur, ayakkabı tamirciliği mesleğine olan talebin arttığını, ancak çırak bulamamanın kendisini zor durumda bıraktığını söyledi. Artan iş yüküyle başa çıkmaya çalışan Uygur, fazla mesai yaparak işlerini yetiştirmeye çalıştığını dile getirdi.
Son dönemde ayakkabı fiyatlarındaki artış, vatandaşları tamir edilen ayakkabılara yönlendirdi. Uygur, ayakkabıları tamir etmek için gelen taleplerin her geçen gün arttığını, ancak bu yoğunlukla başa çıkabilmek için fabrikasyon yöntemlere yöneldiklerini aktardı. Bunun yanı sıra, sektördeki en büyük sorunun çırak bulunamaması olduğunu ifade eden Uygur, bu durumun işlerini daha da zorlaştırdığını belirtti.
“BU MESLEĞE TALEP YOK”
Meslekte çırak yetişmediğini ve çalışacak eleman bulmakta zorlandıklarını dile getiren Uygur, "Mesleğe 6 yaşında babamın yanında başladım. 40 seneden fazla bir süredir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimin getirdikleri ayakkabıları sanki kendi ayakkabılarımı tamir ediyormuş gibi davranıyorum. Müşterilerimi mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Bu mesleğe talep yok. Herkes çocukları mevki makam sahibi olsun istiyor. Bu memleketin bu işleri yapanlara da ihtiyacı var. Herkes gibi bizim de sıkıntımız çırak yetişmemesi. Gençler ilk etapta alacağı parayı düşünüyor o yüzden de çırak yetişmiyor" diye konuştu.
“HİÇ YAPMADIĞIMIZ TAMİRLERİ YAPIYORUZ”
Vatandaşların artan ayakkabı fiyatlardan dolayı ayakkabı tamirini büyük ölçüde tercih etmeye başladıklarını belirten Uygur, "Toplum olarak israfa alışmıştık. Vatandaşlar ayakkabı fiyatlarının artmasından dolayı 2 bin-3 bin liraya aldıkları ayakkabıları yırtıldığı zaman hemen kaldırıp artık çöpe atmıyorlar. Bu sebepten dolayı insanlar ayakkabılarını tamir ettirmeye başvurmaya başladılar. İnsanların maddi yönden alım gücü olmadığı için tamirata yöneldiler. Biz de elimizden geldiği kadar makul fiyatlara tamir etmeye çalışıyoruz. Eskiden hiç yapmadığımız tamirleri yapıyoruz ve artık fabrikasyon tamirleri dediğimiz tamirleri yapmaya başladık" diye konuştu.