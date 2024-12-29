Fiyatlar İki Katına Çıktı! Biberi Soğuk Vurdu, Cebimiz Yandı

Kışın etkisini yavaş yavaş hissettirmeye başladığı Antalya’da güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Dün etkisin gösteren sağanak yağış sonrasında seralar fırtınanın da etkisiyle talan oldu.

BİBER, PATLICAN FİYATLARI YÜKSELDİ

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, fırtınanın etkisini şöyle açıkladı: Bu günlerde seralarda toplanan ürün miktarı ciddi derecede azaldı. Bu da fiyatlara yansıdı. Yani bir pazar bulup ihracat ya da bir yerlere ürün sattığımızdan değil. Mesela biber çeşitlerinin fiyatı biraz yükseldi. Patlıcan yükseldi, ama domates düştü.

“DOMATESTE DURUM TAM AKSİ”

Ürün toplama gününün verimin düşmesinin ardından 15 güne çıktığını anlatan Akcan, “15 günde bir ürün topluyoruz. Ürün olmadığı için fiyatlarda yükselme var. Hale ürün girişi de yüzde 50 oranında azaldı. Birçok üründe artış var ama domateste tam aksine bir durum yaşanıyor. Domates geçen ay 35 TL civarındayken şu an 20-25 TL, diğer ürünlere nazaran düşük. Kabak fiyatı da çok düşük. Kabakta şu anda üretici zararına satış yapıyor” dedi.

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM NASIL?

Domates fiyatının son 1 haftada 20-25 TL'den sabit seyrettiğini belirten Akcan, fiyatlara ilişkin şu bilgileri verdi: Kokteyl domates 40-50 TL aralığından 45-55 TL'ye çıktı. Sivri biber 40 TL'den 50'ye, sivri kıl biber 50'den 60 TL'ye, sivri kılçık biber 60'tan 70 TL'ye yükseldi. Çarliston biber 33 TL'den 43'e, üç burun köy biberi 42'den 55 TL'ye, kapya biber ise 65'ten 75 TL'ye çıktı. Patlıcan fiyatı 45 TL iken 60'a yükseldi.

Kaynak: DHA