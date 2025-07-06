Fiyatlar Düştü Hasat Başlamadan Ürünler Tarlada Kaldı!

Türkiye’de karpuz üretiminde kriz yaşanıyor. Üreticiler, karpuzun tarlada kaldığını, fiyatların dibe vurduğunu ve borçlarını ödeyemez duruma geldiklerini belirtiyor.

Fiyatlar Düştü Hasat Başlamadan Ürünler Tarlada Kaldı!
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çiftçilik ve hal işletmeciliği yapan Ercan Sarıkaya, bu yılki karpuz rekoltesinde yaşanan düşüşten bahsederek, karpuzların tarlada kaldığını, alıcı bulamadığını ve fiyatların 1-2 liraya kadar düşmesine rağmen satış yapamadıklarını belirtti.

Sarıkaya, "Türkiye'nin kapasitesinin on katı fazlasını diktik bu sene. Tarım poitikası olmaması nedeniyle çiftçi bilinçsiz ekim yapıyor" dedi.

Tarım politikasındaki eksiklikleri dile getiren Sarıkaya, plansız ekim ve yeterli yönlendirme yapılmamasının krize neden olduğunu ifade etti. Sarıkaya, "Şu anda çiftçi mağdur. Tarım Bakanı'ndan zaten umudu kestik" diye konuştu.

İhracatçıya teşvik verilmesini ve gümrük vergilerinin kaldırılmasını talep eden Sarıkaya, aksi halde çiftçilerin üretimden çekilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“ÜRETİM PLANLI YAPILMALI”

İzmir’in Kınık ilçesine bağlı Dündarlı Mahallesi’nden karpuz üreticisi Ahmet Kanat da benzer sıkıntıları dile getirdi. Karpuzun maliyetinin 5-6 lira olduğunu, ancak ürünün 2 liraya satılabildiğini söyleyen Kanat, tüketicinin ise bu karpuzu 15- 20 lira arasında satın aldığını belirterek aradaki fiyat farkına dikkat çekti.

Kanat, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan ekim bildirimlerine rağmen “üretim fazlası” gerekçesiyle destek verilmemesini eleştirerek, üretimin planlı yapılması gerektiğini vurguladı.

Gübre fiyatlarındaki artışın da üretim maliyetlerini artırdığını belirten Kanat, geçen hafta 950 lira olan üre gübresinin bu hafta bin 450 liraya çıktığını ifade etti.

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Kaynak: ANKA

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