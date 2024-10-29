Fiyatlar Çakıldı, Yüzde 6’lık Düşüş! Gözler Akaryakıt Tabelasında (29 Ekim Güncel Benzin-Mazot Fiyatı)

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi için petrol satın alma planının ve yatırımcıların Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmasıyla petrol fiyatları bir önceki seanstaki keskin düşüşün ardından bu sabah yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri 11 sent veya yüzde 0,16 artışla varil başına 71,53 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü 10 sent veya yüzde 0,15 artışla varil başına 67,83 dolar oldu.

YÜZDE 6 GERİLEDİ

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısının Tahran'ın petrol altyapısını hedef almamasının ardından Pazartesi günü her iki kontrat da yüzde 6 değer kaybederek 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD Pazartesi günü yaptığı açıklamada gelecek yıl Mayıs ayına kadar teslim edilmek üzere SPR için 3 milyon varile kadar petrol arayışında olduğunu belirtti.

Nissan Securities'in bir birimi olan NS Trading'in başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Orta Doğu'daki durumun görünümü endişe verici olmaya devam ederken, piyasa İsrail ve İran arasındaki misilleme saldırılarında geçici bir durgunluk bekliyor" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Tüm bu gelişmeler milyonlarca araç sahibinin gözünün bir kez daha akaryakıt tabelalarına çevrilmesine neden oldu. Benzin fiyatı ve motorin (mazot) litre fiyatları petroldeki hareketlilik ile yön bulmaya devam ederken akıllarda tek bir soru var. ‘Akaryakıt indirim gelecek mi?’

Geçtiğimiz haftalarda benzine 1,87 TL ve motorin grubunda 1,65 TL'lik indirimlerin ardından mazota 85 kuruş zam gelmişti. Şu an için hem benzin litre fiyatı hem de mazot fiyatları için herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

İŞTE 29 EKİM SALI GÜNCEL BENZİN-MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 42,86 TL

Motorin litre fiyatı: 42,75 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 42,74 TL

Motorin litre fiyatı: 42,67 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43,25 TL

Motorin litre fiyatı: 43,27 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,70 TL

Motorin litre fiyatı: 43,77 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL