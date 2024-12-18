Fiyatlar Birden Düşecek! Vergi Tatilinde Süre Başladı, Bu Ürünlerin Hiç Birinden Vergi Alınmayacak
Kanada hükümeti, dikkat çeken bir kararla bazı ürünlerde iki ay boyunca vergi muafiyeti uygulama kararı aldı. Başbakan Justin Trudeau tarafından duyurulan bu vergi tatili, temel ihtiyaç ürünlerini kapsıyor ve 14 Aralık 2024 ile 15 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Trudeau, alınan bu kararın Kanadalıların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçladığını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Trudeau'nun açıklamasına göre, vergi muafiyeti çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, bebek bezleri, hazır yemekler, atıştırmalıklar, restoran harcamaları ve alkollü içecekler gibi birçok ürünü kapsıyor. Bu kararın fiyatlara olumlu yansıması beklenirken, bazı kesimler uygulamanın etkisi konusunda şüpheli.
POPÜLİST POLİTİKA ELEŞTİRİLERİ
Kanadalı analistler, bu kararın yaklaşan genel seçimlerle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti, Ekim 2025’te yapılması planlanan seçimler öncesinde halk desteğini artırmayı hedefliyor. Ancak yapılan anketler, Trudeau'nun halk desteğinin seçildiği dönemdeki %63’ten %28’e gerilediğini gösteriyor. Bu nedenle, Trudeau'nun ekonomik rahatlama sağlayacak adımlarla seçmenlerin güvenini yeniden kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.
UZMANLARDAN UYARI
Kanada’daki yüksek vergiler nedeniyle bazı tüketicilerin alışveriş için ABD’ye yöneldiğini belirten Habertürk yazarı Oray Eğin, vergi tatilinin etkilerinin sınırlı kalabileceğini söyleyerek, "Kanada’da vergi sistemi oldukça karmaşık. Bazı ürünler bu indirimin dışında kalabilir, bu da uygulamanın etkisini azaltabilir. Ayrıca Trudeau’nun 250 dolarlık yardım çeki dağıtma planı da popülist bir girişim olarak değerlendiriliyor" dedi.
KANADA’NIN EKONOMİK YÜKÜ ARTABİLİR
Eğin’in aktardığına göre, vergi muafiyetinin hükümete maliyeti 1.6 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bunun yanı sıra, 250 dolarlık yardım çeklerinin maliyeti 4.8 milyar dolara ulaşabilir. Bu durumun, Kanada bütçesinde ciddi bir açık yaratabileceği ifade ediliyor.
TURİZM VE EKONOMİYE ETKİSİ
Vergi tatilinin Kanada ekonomisi ve turizmi üzerindeki etkisi tartışmalı. Kanada'nın turizm cazibesi düşük olduğu için bu adımın turist çekmekten ziyade iç tüketimi artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Kış aylarının zorlu iklim şartları da bu süreçte Kanada'ya gelen ziyaretçi sayısını sınırlayabilir.
TRUDEAU İÇİN ZOR GÜNLER
Trudeau’nun liderliği altında Liberal Parti’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Parti içindeki çatışmalar ve Finans Bakanı'nın istifası, hükümetin üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Öte yandan, muhafazakâr rakiplerin ve uluslararası eleştirilerin Trudeau üzerindeki etkisi büyüyor. ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı ABD’nin "51. eyaleti" olarak nitelemesi ve Trudeau’yu "vali" olarak tanımlaması da diplomatik tansiyonu yükseltti.