Fiyatlar Birden Düşecek! Vergi Tatilinde Süre Başladı, Bu Ürünlerin Hiç Birinden Vergi Alınmayacak

Trudeau'nun açıklamasına göre, vergi muafiyeti çocuk kıyafetleri, oyuncaklar, bebek bezleri, hazır yemekler, atıştırmalıklar, restoran harcamaları ve alkollü içecekler gibi birçok ürünü kapsıyor. Bu kararın fiyatlara olumlu yansıması beklenirken, bazı kesimler uygulamanın etkisi konusunda şüpheli.

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Kanadalı analistler, bu kararın yaklaşan genel seçimlerle bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor. Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti, Ekim 2025’te yapılması planlanan seçimler öncesinde halk desteğini artırmayı hedefliyor. Ancak yapılan anketler, Trudeau'nun halk desteğinin seçildiği dönemdeki %63’ten %28’e gerilediğini gösteriyor. Bu nedenle, Trudeau'nun ekonomik rahatlama sağlayacak adımlarla seçmenlerin güvenini yeniden kazanmaya çalıştığı belirtiliyor.